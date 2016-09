Erlanger Hockeyspieler wollen trotzige Männer sein

Ohne Trainer startet der Turnerbund am Sonntag in die neue Feldsaison - vor 52 Minuten

ERLANGEN - Für die Hockeyspieler des Turnerbunds beginnt am Sonntag (12 Uhr) in der 1. Regionalliga Süd die neue Feldsaison. Der Trainer und zwei wichtige Spieler sind weg, zum Auftakt gastiert der Aufstiegsfavorit Dürkheimer HC an der Spardorfer Straße. Gefragt ist eine Trotzreaktion.

Die Erlanger Hockeyspieler wollen wie im Vorjahr die Klasse halten.



Die Erlanger Hockeyspieler wollen wie im Vorjahr die Klasse halten.



Optimal war die Saison-Vorbereitung sicherlich nicht. Dazu gab es im Lauf der vergangenen sieben Wochen schlicht zu viele schlechte Nachrichten rund um das Erlanger Hockey-Team. Erst am letzten Spieltag der vergangenen Runde hatte der Turnerbund die Klasse gehalten. Kurz darauf trat Trainer Hans-Peter Höfler zurück. Er hatte diesen Schritt schon mehrfach angekündigt. Dennoch

schien der Verein überrascht zu sein, dass er ihn nun wirklich durchzieht.

Duo als Interimstrainer

Die Vorbereitung musste das Team nun größtenteils selbst stemmen. „Um die Athletik haben wir uns am Anfang selbst gekümmert“, sagt Lukas Bernet. Er war als Mannschaftskapitän besonders gefordert. Mitte der Vorbereitung sind dann Jochen Heimpel und Knut Holzschuh dazugestoßen. Beide haben im Verein eigentlich andere Aufgaben, coachen das Team aber übergangsweise.

Als wäre das nicht genug, haben zudem zwei erfahrene Spieler die Mannschaft verlassen. Konstantin Fritsche hat sich der HG Nürnberg angeschlossen und spielt nun in der zweiten Hockey-Bundesliga. Patric Mädge musste aus beruflichen Gründen aufhören. „Dadurch haben wir viel Qualität und Führungskräfte verloren“, sagt Bernet. Zugänge gab es hingegen keine, weshalb der Kader auf unter 20 Spieler geschrumpft ist.

„Bei manchen Testspielen waren wir nur zu elft. Trotzdem hat es gut funktioniert.“ Gegen die Liga-Konkurrenten HTC Würzburg und HLC RW München gelang ein 5:2-Sieg sowie ein 2:2. Bei der Zweitvertretung des Nürnberger HTC gewannen die Erlanger mit 5:1. Bei den Tests hat der Mannschaftskapitän auch das Coaching übernommen.

„Das hat besser geklappt als gedacht, es war das kleinste Problem.“ Die Teamkollegen hätten die taktische Marschroute umgesetzt. „Diejenigen, die da waren, hatten Lust auf Hockey“, sagt Bernet. „Es ist eine Trotzreaktion. Wir wollen zeigen, dass wir es auch so können.“ Auch ohne etatmäßigen Trainer.

Hans-Peter Höfler (li.) hat als Trainer aufgehört, Jochen Heimpel übernimmt den Job übergangsweise.



Hans-Peter Höfler (li.) hat als Trainer aufgehört, Jochen Heimpel übernimmt den Job übergangsweise.



Eine Dauerlösung allerdings ist das nicht. „Wir suchen einen neuen Coach.“ Vor allem organisatorisch kommt der Mannschaftskapitän zeitlich an seine Grenzen, zusätzlich zum Hockey hat er natürlich auch noch einen richtigen Job. „Die Trainersituation ist allerdings sehr schlecht, kurzfristig findet man niemanden.“ Selbst bis zum Beginn der Hallensaison im November sei es schwierig, einen neuen Trainer zu finden. „Wir hoffen auf einen Glücksfall.“ Sonst müsse eine interne Lösung her. Bis Sonntag ist die naturgemäß nicht zu erwarten.

Wenn es um 12 Uhr im Horst-Ludwig-Stadion los geht, ist ausgerechnet ein Mitfavorit auf den Aufstieg zu Gast: der Dürkheimer HC. „Unser Ziel ist wieder der Klassenverbleib“, sagt Bernet. Das dürfte in der 1. Regionalliga Süd noch ein wenig schwieriger werden als in der Vorsaison. Da musste nur der Letzte runter.

„Gefährlich für jeden Gegner“

„Jetzt gibt es wohl zwei Absteiger. Deshalb müssen wir schauen, gleich zu Beginn Boden gut zu machen.“ Der Vorjahres-Zweite sei zum Auftakt der richtige Gegner. „Das kommt uns entgegen. Wir können nichts verlieren. Außerdem werden sie uns unsere Fehler direkt aufzeigen.“ Davon wollen die Erlanger lernen. „Zwar hat der Gegner mehr Quantität und Qualität im Kader, aber vielleicht ist ein Punkt drin.“ Der Turnerbund müsse vor allem seine eigene Taktik durchziehen. „Dann können wir für jeden Gegner gefährlich sein.“

Wie das aussieht, haben die Erlanger in der vergangenen Runde bewiesen. Fast exakt auf den Tag genau gelang in der Feldsaison 2015/16 der Auftaktsieg im heimischen Horst-Ludwig-Stadion. Mit 5:3 hatte der Turnerbund sein erstes Saisonspiel gewonnen. Der Gegner kam aus Dürkheim.

KATHARINA TONTSCH