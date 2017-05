Erlanger in der Endlosschleife

ERLANGEN - Die A-Jugend des HC Erlangen kämpft weiter um einen Startplatz in der Junioren-Bundesliga. Am Wochenende qualifizierte sich die Mannschaft von Trainer Mathias Bracher für das vierte und entscheidende Turnier.

Jacob Kühle (blaues Trikot) wird die Pfingstferien wohl zu Hause bleiben müssen. © Foto: Harald Sippel



Dreimal hat die A-Jugend des HC Erlangen ein Turnier um die Qualifikation zur Junioren-Bundesliga bestritten. Zweimal ging es nur ums Weiterkommen oder um ein Heimrecht bei einem weiteren Turnier, einmal konnte man sich unmittelbar einen Startplatz sichern.

Am Wochenende in Günzburg wäre es nun beinahe geschehen gewesen für das Team von Mathias Bracher. Doch im letzten Spiel gegen Leutershausen, das auf seiner Homepage schon angekündigt hatte, um jeden Preis Bundesliga spielen zu wollen, sicherte sich der HCE beim 15:9 die Teilnahme am letzten und entscheidenden Turnier am 10. und 11. Juni im westfälischen Ahlen. "Dann", sagt Bracher, "stehen die Chancen gut, dass wir einen Startplatz sichern." Und dieser Qualifikations-Irrsinn ein Ende hat. In Ahlen werden sechs Plätze vergeben unter zwölf antretenden Teams aus ganz Deutschland. Eine Woche Pause nun also für den Nachwuchs, um dann mitten in den Pfingstferien ein Handballturnier zu bestreiten.

Dem HC Erlangen hat diese Zeit gut getan, um sich weiterzuentwickeln, zusammenzuwachsen. Sechs Neuzugänge gab es aus Bayreuth, Coburg und Auerbach für diese Wochen der Entscheidung, aus denen nun Monate der Entscheidung geworden sind. "Es kann gut sein, dass nach der Qualifikation ein paar wieder gehen", sagt Bracher. Je nachdem, ob es klappt mit der Bundesliga, oder doch wieder nur die Bayernliga sein wird. "In der Deckung stehen wir jetzt ganz ordentlich, die Torhüter sind gut", findet der Coach. Viel Verantwortung übernimmt vor allem Christian Froschauer aus Coburg.

Paul Neuß aus Auerbach wurde für einfache Rückraumtore verpflichtet – verletzte sich aber. "Im Angriff haben wir Luft nach oben", sagt Bracher. Auch körperlich muss der HCE noch eine Schippe drauflegen. "Die Wochen mit Andreas Wittke, dem Athletiktrainer der Ersten, haben sich aber schon ausgezahlt", findet der Trainer. Die wichtige Partie war das dritte Spiel mit auf 40 Minuten verkürzter Spielzeit innerhalb eines Tages.

Ergebnisse: HSG Konstanz – HCE 20:19, HCE – Bietigheim 15:20, Leutershausen – HCE 9:15, Oftersheim – HCE 12:25.

