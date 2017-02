Erlanger Kinder auf Korbjagd

Vier Schulen waren beim CVJM Erlangen im Einsatz - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Der CVJM Erlangen hat vier Grundschulen zum Basketball-Turnier in die Sponselhalle eingeladen. Gewonnen haben am Ende eigentlich alle.









Nein, die Chicago Bulls waren genauso wenig am Wochenende in der Sponselhalle im Basketball-Einsatz wie die Piratencrew von Captain Hook – dafür aber vier Erlanger Grundschulen, die zum Turnier des CVJM Erlangen gekommen waren. Über 35 Kinder, Mädchen wie Jungs, dribbelten, passten und warfen am Vormittag auf die Körbe, gewonnen hatten am Ende alle. Weil sich auch sportlich jemand durchsetzen muss, durfte die Rückertschule über einen 10:2-Finalsieg über die Adalbert-Stifter-Schule jubeln. Dritter wurde die Poeschke-, Vierter die Pestalozzi-Schule.

Das Turnier kam bei Kindern wie Eltern so großartig an, dass es im Sommer kurzerhand einen weiteren Termin geben wird – dann sogar im Freien. Mehr Bilder des Turniers gibt es hier

chb