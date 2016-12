Erlanger Studenten erkämpfen Bronze

ERLANGEN - 94 teilnehmende Hochschulen, 527 eingegangene Meldungen — am Ende stand das Judo-Team der Friedrich-Alexander-Universität bei den deutschen Hochschulmeisterschaften in Bonn auf Rang drei.

Allen Grund zum Jubeln hat die Judo-Mannschaft der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg: Bei den Deutschen Hochschulmeisterschaften in Bonn belegte die Mannschaft Platz drei. © Gaßmann



Mit 527 eingegangen Meldungen schlug die Deutsche Hochschulmeisterschaft Judo 2016 in Bonn schon im Vorfeld große Wellen. Die Friedrich-Alexander-Universität wurde bei 94 teilnehmenden Hochschulen durch elf Athleten vertreten. Vier weitere Judoka kamen aus der Bundesligamannschaft des TV 1848 Erlangen, von anderen Universitäten oder aus dem gemeinsamen Training.

Die Einzelwettbewerbe starteten in der Hardtberghalle mit bisweilen riesigen Wettkampflisten in einzelnen Gewichtsklassen. Leonid Shupletsov (-60kg) konnte scheiterte in der Trostrunde erst am späteren Dritten durch eine Würgetechnik. Die Gewichtsklasse -73kg hatte mit 74 Kämpfern das größte Teilnehmerfeld. Mit Platz fünf gelang Magnus Cucholowski nach vier Siegen, unter anderem dem schnellsten des gesamten Turniers nach nur fünf Sekunden Kampfzeit, ein Achtungserfolg. Er wurde durch den späteren Dritten in die Trostrunde verwiesen. Hier gab es erst im achten Kampf um Platz drei eine Niederlage. Jens Wölfelschneider und Max Schrepfer schieden in der vierten Runde aus.

Nach Rückstand konnte Dominic Neumayer seinen Gegner zum Sieg auskontern, allerdings war in der zweiten Runde Schluss. Hendrik Gaßmann verlor in der ersten Begegnung. 73 Teilnehmer hatte die Gewichtsklasse -81kg zu bieten. Hier kämpfte sich Florian Schwob auf den fünften Platz. Erst der spätere Vizemeister besiegte Schwob. Stiliyan Karadzhov, eigentlich in der Klasse -73kg zuhause, unterlag im vierten Kampf auf Grund einer Festhaltetaktik seines Gegners. Jonas Laake schied in der dritten Runde aus.

In der Gewichtsklasse -90kg ging David Riedl in seine bereits achten Deutschen Hochschulmeisterschaften. Im Viertelfinale unterlag er erst in der Verlängerung und landete am Ende auf Rang sieben. Niko Milaev kam nicht über die zweite Runde hinaus. Eike Trost war mit einer Erkältung ins Turnier gestartet, zog aber über die Trostrunde ins kleine Finale ein. Hier konterte sie mit einem Wurf und wurde Dritte.

27 Mannschaften traten im Teamwettbewerb in fünf Gewichtsklassen gegeneinander an.

Die FAU bezwang Braunschweig mit 5:0, unterlag Karlsruhe aber mit 1:4. In der Trostrunde gab es zwei knappe 3:2-Erfolge über Aachen und Bonn zu feiern, gegen Heidelberg wartete der Deutsche Hochschulmeister -60kg und der Vizemeister -66kg. Ein erneutes 3:2 beflügelte Erlangen für die nächste Runde gegen Duisburg-Essen, die zwar den Deutschen Hochschulmeister -100kg auf die Matte brachte, aber zwei Gewichtsklassen nicht besetzen konnte. Somit sicherte sich das Erlanger Uni-Team erneut mit einem 3:2-Sieg den Kampf um die Bronzemedaille im spannendsten Duell des Tages gegen München. Hier holten Leonid Shupletsov, Magnus Cucholowski, Florian Schwob, David Riedl und Nico Milaev als Erlanger Mannschaft mit 3:2 den dritten Platz.