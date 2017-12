Erlanger Überflieger überwintern glücklich

Drittliga-Handballer des HC Erlangen stehen zur Saisonhälfte auf starkem sechsten Rang - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Zum Abschluss der Hinrunde gab es für die U23 des HC Erlangen gegen Mitaufsteiger Northeimer HC ein am Ende glückliches 25:25 (12:10)-Unentschieden. Dennoch sind die Drittliga-Handballer zufrieden mit dem bisherigen Saisonverlauf.

Ein Tänzchen um den Mittelkreis, so beenden die Handballer des HC Erlangen in der U23 in der Regel erfolgreiche Spiele. 15 haben sie in dieser Saison seit dem Aufstieg aus der Bayern- in die Dritte Liga bereits bestritten, siebenmal gab es ein Siegertänzchen. Am Samstagabend, nach dem 25:25 gegen den Northeimer HC gab es das auch – dabei hatte Erlangen gar nicht gewonnen.

Plötzlich kaum noch ein Durchkommen: Anton Pelka (Mi.) und sein HCE. © F.: Zink



Plötzlich kaum noch ein Durchkommen: Anton Pelka (Mi.) und sein HCE. Foto: F.: Zink



Erlangen hatte vielmehr großes Talent darin bewiesen, einen sicher geglaubten Heimsieg gegen einen Mitaufsteiger nach allen Regeln der Kunst zu vergeigen; 4:0 führte der HCE nach neun Minuten, als gegen eine 3-2-1-Deckung völlig indisponierte Northeimer eine Auszeit brauchten, um sich erstmals von den Wellen zu erholen, die Erlangen wie das Meer an einem besonders stürmischen Tag immer wieder in Richtung Gästetor rollen ließ. Doch auch als der an diesem Tag mal wieder wurfstärkste Jakob Hoffmanns zweimal getroffen hatte, sah es noch schlecht aus für Northeim (10:4, 18.).

Hervorragende 20 Minuten

"Wir haben hervorragende erste zwanzig Minuten gespielt", meinte Tobias Wannenmacher, der Erlanger Coach hinterher. "Nicht nur die Deckung mit den Gegenstößen, auch im Spiel Sechs-gegen-Sechs haben wir gezeigt, dass wir uns sehr wohl auch an Abmachungen halten und strukturierte Angriffe spielen können." Zu oft hatte seine Mannschaft da zuletzt Ballverluste produziert, weil sich doch immer wieder eigene Ideen durchgesetzt hatten.

Die kamen diesmal erst auf, als Wannenmacher vor der Pause die ersten Spieler austauschte. "Hier haben wir, auch durch ein paar unglückliche Schiedsrichterentscheidungen, leider den Faden verloren."

Und das Momentum: Anstelle einer großen Führung gab es ein knappes 12:10 in der Kabine zu besprechen.

Offener Schlagabtausch

Danach entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Immer wieder zog eine Mannschaft vor erneut starker Kulisse in der gut gefüllten Hiersemann-Halle, zwei Tore davon, ohne sich aber wirklich absetzen zu können. Beim 16:13 (37.) führte Erlangen letztmals deutlich,

Die Schlussphase geriet zum Krimi: Aus einer 22:20-Führung wurde ein 23:25-Rückstand und eine sichere Niederlage – als Spielmacher Jakob Hayn die letzten beiden Spielminuten auf die Strafbank geschickt wurde. Doch "mit großem Willen", so Wannenmacher, und den Treffern von Marwin Wunder und Anton Pelka – Letzterer nur zwei Sekunden vor der Schlusssirene – fühlte sich das 25:25 dann doch an wie ein Heimsieg und durfte betanzt werden.

"Mehr als nur im Soll"

"Wir stehen mehr als nur im Soll", freute sich Wannenmacher über Tabellenplatz sechs mit 17:13 Punkten – "fünf mehr als wir uns vorher erhofft hatten". Das führt das Trainerteam, das Helmut Hofmann und Johannes Heufelder ergänzen, auf die harte, kraftbringende Vorbereitung zurück. Aber auch auf das starke Umschaltspiel und den guten Charakter der Mannschaft. Die übrigens in keinem der 15 Spiele bislang in Bestbesetzung antreten konnte. "Das macht mich besonders froh, dass das Gerüst stark genug ist, das Fehlen von Leistungsträgern, die in der Bundesliga aushelfen müssen, zu kompensieren", so Wannenmacher.

In der zweiten Saisonhälfte, die am 14. Januar mit dem Heimspiel gegen Mit-Aufsteiger Bruchköbel beginnt, will der HCE seine Leistungen bestätigen, sagt Wannenmacher. Und die ein oder andere weitere Systemvorgabe von Neu-Profitrainer Adalsteinn Eyjolfsson verinnerlichen. Wenn das gelingt, sind sie sich sicher, werden noch viele Siegertänzchen folgen.

CHRISTOPH BENESCH