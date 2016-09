Erlangerinnen wollen die Top vier knacken

In der Oberliga soll es für den Turnerbund um mehr gehen, als den Klassenverbleib - vor 52 Minuten

ERLANGEN - Wieder ein wenig besser wollen die Erlanger Hockeyspielerinnen werden. Am Samstag (16 Uhr) beginnt für das Damen-Team des Turnerbunds die neue Runde in der Oberliga. Zum Auftakt reist der Aufsteiger HTC Würzburg an.

Auch bei den Damen geht es wieder los: Am Samstag beginnt in der Oberliga die neue Saison. Beim Turnerbund (gelbe Trikots) zu Gast ist der HTC Würzburg. © Foto: privat



Auch bei den Damen geht es wieder los: Am Samstag beginnt in der Oberliga die neue Saison. Beim Turnerbund (gelbe Trikots) zu Gast ist der HTC Würzburg. Foto: Foto: privat



Der Kader: so gut aufgestellt wie noch nie. Die jungen Spielerinnen: wieder ein Jahr älter. Der Trainer: optimistisch. „Die Mannschaft hat sich gut gefunden“, sagt Coach Johannes Anzeneder. Kurz vor dem Saisonauftakt in der Feldhockey-Oberliga gibt es – anders als bei den Herren – also fast nur gute Nachrichten aus der Damen-Abteilung.

Über den Sommer habe sich wenig geändert. „Zwar fehlen zu Beginn noch ein paar Studenten, der Kader ist etwas kleiner geworden.“ Bange wird dem Trainer aber nicht. „Die Leistungsträger sind alle dabei geblieben.“

In der vergangenen Feld-Saison haben viele Erlangerinnen ihre erste Runde bei den Erwachsenen gespielt. Der Altersdurchschnitt lag bei rund 18 Jahren. „Jetzt sind wir immerhin schon bei 20“, sagt Anzeneder. „Das merkt man dem Team an. Viele gehen lockerer mit der Situation um.“ Das lässt den Coach auch hoffen, dass es diesmal etwas entspannter zugeht.

Noch im Sommer hatte der Turnerbund in der Oberliga gegen den Abstieg gekämpft. Das lag auch daran, dass die jungen Spieler manchmal nicht abgezockt genug agierten. In einem engen Klassement mussten die Erlanger bis zuletzt rechnen, hielten dann aber als Fünfter die Liga. „Das Ziel für diese Saison ist, sich zu verbessern. Sprich: Eine Platzierung unter den Top vier.“

Optimal wäre, sich frühzeitig in der oberen Tabellenhälfte festzusetzen. „Ich bin sicher, wir können mehr nach oben schielen.“ Die Trainingsleistungen jedenfalls stimmen ihn zuversichtlich. „Wir hatten kleine Gruppen.“ Aber die Spielerinnen, die dabei waren, hätten intensiv geübt. „Alle haben mitgezogen.“

Nur ein Geheimfavorit

Auch in den Testspielen haben die Erlangerinnen ihren Coach überzeugt. In Ulm trat der Turnerbund gegen ein Team aus Österreich an, zudem zweimal gegen die Gastgeber, die in der Oberliga in Baden-Württemberg spielen. „Gegen Ulm haben wir gewonnen, 2:0 und 1:0.“

Prognosen über Oberliga möchte Anzeneder lieber keine ausgeben. Außer: „Die Liga ist noch enger zusammengerutscht. Es gibt keine klaren Favoriten.“ Einen Geheimtipp hat er dann zwar doch, den Vorjahres-Zweiten Wacker München. In der vergangenen Saison hatten die Erlangerinnen gleich ihr Auftaktspiel bei den Oberbayern mit 0:4 verloren.

Auch im heimischen Horst-Ludwig-Stadion war für den Turnerbund nichts zu holen gewesen, im Mai unterlag das Team von Johannes Anzeneder mit 0:1. Ein schlechtes Zeichen für das Spiel gegen den Aufsteiger aus Würzburg soll das nicht sein. Dafür ist der Coach viel zu optimistisch.

KATHARINA TONTSCH