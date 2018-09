Ersatzmann? Nowitzki will sich auch auf die Bank setzen

Würzburger möchte "Teil eines siegreichen Teams" sein - vor 1 Stunde

DALLAS - Frankens Basketball-Aushängeschild stellt sich mal wieder in den Dienst der Mannschaft: Dirk Nowitzki könnte sich vorstellen, die Dallas Mavericks in der kommenden Saison als Ersatzspieler von der Bank aus zu unterstützen.

Wird Dirk jetzt sechster Mann? Die Basketball-Legende kann sich gut vorstellen, eine kleinere Rolle bei den Dallas Mavericks einzunehmen. © Tony Gutierrez



Dies geht aus einem am Freitag veröffentlichten Bericht der US-Lokalzeitung Dallas Morning News hervor. "Ich habe in den letzten Jahren immer gesagt, dass ich Teil eines siegreichen Teams sein will und falls uns dies helfen würde zu gewinnen, dann natürlich", sagte der 40-Jährige auf eine entsprechende Frage.

Der gebürtige Würzburger hatte mit den Texanern zuletzt zweimal in Serie die Playoffs der nordamerikanischen Profiliga NBA verpasst. Dennoch verlängerte Nowitzki seinen Vertrag in Dallas um ein weiteres Jahr und wird damit als erster NBA-Profi 21 Spielzeiten bei demselben Club verbringen.

Mit den Mavs konnte der 13-fache Allstar im Jahr 2011 die NBA-Meisterschaft gewinnen. Den Auftakt in die neue Saison bestreiten die Mavs am 17. Oktober bei den Phoenix Suns.

dpa