Von wegen Urlaub! Der 1. FC Nürnberg bereitet sich im Trainingslager in Südtirol auf die kommende Saison vor. Am Sonntag standen zunächst Trainingseinheiten mit Gummiband und an der Leine an, ehe Hanno Behrens und Co. die Pfarrkirche St. Stephan in Villanders besichtigte. Und für ein nettes Foto mit Fans war im sonnigen Natz natürlich auch wieder Zeit. © Sportfoto Zink / JüRa