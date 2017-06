Erste Fotos geleakt: Sieht so das neue Club-Trikot aus?

NÜRNBERG - Die Farben des 1. FC Nürnberg kennt in Franken jedes Kind. Auch das Trikot für die kommende Spielzeit soll traditionell in Weinrot und Schwarz an vergangene Erfolge erinnern - und wir erinnern uns mit den Designs der letzten zehn Jahre gerne mit.

Seit einigen Tagen geistern Bilder vom mutmaßlichen neuen FCN-Dress durch das Internet. Das Portal Footy Headlines veröffentlichte vergangene Woche die ersten Fotos des neuen Heimtrikots, welches rein optisch zur neuen Kollektion des Ausrüsters Umbro passen würde - zumindest weist auch das Shirt des englischen Erstligisten West Ham United, der ebenfalls von Umbro ausgerüstet wird, Ähnlichkeiten auf.

Bis zur offiziellen Vorstellung könnte es noch dauern, auch wenn bereits am kommenden Freitag, den 23. Juni, das erste Testspiel ansteht. Bis dahin schwelgen wir gerne in Erinnerungen - und erinnern uns an die Shirts, in denen der Club gegen Benfica Lissabon spielte, den Wiederaufstieg in die Bundesliga feierte oder das Frankenderby für sich entscheiden konnte.

Bilderstrecke zum Thema Der Stoff, aus dem Club-Träume sind: Die Trikots der letzten zehn Jahre In diesen Farben feiert der 1. FC Nürnberg Erfolge und beißt sich durch schwere Zeiten: Weinrot, weiß, schwarz - und orange? In den letzten zehn Jahren hat sich der Look des fränkischen Altmeisters mehrfach verändert. Erinnern Sie sich noch an alle Trikots des vergangenen Jahrzehnts?



