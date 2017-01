Weitere Bildergalerien auf nordbayern.de

Bye, Bye, Barca! Bamberg knallt die Katalanen weg Das hat Brose Bamberg aber so richtig einen rausgehauen! In der vor Begeisterung kochenden Frankenhölle besiegen die Oberfranken Barcelona in einem tollen Euroleague-Match mit 85:65. So kann es 2017 aus Sicht des Trinchieri-Teams ruhig weitergehen.

Budenzauber ohne Happy End: Fürth verpasst Titelverteidigung Die SpVgg Greuther Fürth hätte sich in Neu-Ulm nur allzu gerne wiederholt. Im Vorjahr - bei der Premiere des Hallenturniers in Bayerisch-Schwaben - hatten sich die Kleeblättler den Siegerpokal in den Bus gestellt. Und diesmal? Die Youngster treffen, ein Torwart verletzt sich. Wilde Spiele, knappe und klare Siege - doch am Ende heißt der Gewinner Großaspach. Budenzauberstarke Bilder. Bilder, die keine Worte brauchen.