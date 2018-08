Erster Spitzenreiter der Saison: BVB besiegt Leipzig mit 4:1

Neu-Trainer Lucien Favre startet mit Dortmund erfolgreich in die Spielzeit - vor 19 Minuten

DORTMUND - Nach einem Leipziger Blitzstart und einer starken Anfangsphase der Rangnick-Elf drohte Borussia Dortmund ein Fehlstart in die neue Saison. Doch dann drehte der BVB auf, die Westfalen beschließen nach einem 4:1-Sieg den ersten Spieltag als Tabellenführer. Im zweiten Sonntagsspiel bezwang Mainz den VfB Stuttgart.

Kollektiver Jubel: Axel Witsel, Thomas Delaney und Kapitän Marco Reus freuen sich über das Tor zum 3:1. © Guido Kirchner/dpa



Borussia Dortmund - RB Leipzig 4:1 (3:1)

Borussia Dortmund ist unter Neu-Trainer Lucien Favre erfolgreich in die neue Saison gestartet. Die Westfalen besiegten am Sonntag trotz eines frühen Rückstandes RB Leipzig zu Hause mit 4:1 und feierten im zweiten Pflichtspiel unter Favre den zweiten Sieg.

Jean-Kevin Augustin brachte die Sachsen drei Tage nach dem 0:0 in der Europa-League-Qualifikation bei FK Sorja Luhansk schon nach 31 Sekunden in Führung - es war das früheste Tor in der Bundesliga-Geschichte von RB Leipzig. Mahmoud Dahoud (21. Minute), Marcel Sabitzer mit einem Eigentor (40.) und Neuzugang Axel Witsel (43.) drehten die Partie für den BVB noch vor der Pause. Kapitän Marco Reus erhöhte kurz vor Schluss noch auf 4:1 (90.+1).

Mainz - VfB Stuttgart 1:0 (0:0)

Der FSV Mainz 05 hat seinen Auftakt-Fluch in der Bundesliga mit einem 1:0 gegen den VfB Stuttgart beendet. Vor 28.705 Zuschauern erzielte Anthony Ujah (76. Minute) den Siegtreffer. Nach drei Niederlagen in den jeweils ersten Liga-Partien der vergangenen drei Jahre gingen die Rheinhessen dieses Mal als Sieger vom Platz. Den letzten Erfolg zu Saisonbeginn hatte es für Mainz in der Spielzeit 2013/14 gegeben - damals auch gegen Stuttgart.

sha, dpa