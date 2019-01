Am Mittwoch stieg das Derby im eSports zwischen der SpVgg Greuther Fürth und dem 1. FC Nürnberg. Während das Kleeblatt im ersten Spiel ein 1:1 holte und in der zweiten Partie mit 5:0 triumphierte, ging es im Duell Zwei-gegen-zwei nochmal heiß her. Da auch dort am Ende ein 1:1 stand, holte der Club nur 2 von möglichen 9 Punkten - und Fürth feierte stattdessen den Derbysieg! © Sportfoto Zink / WoZi

