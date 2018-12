Europa ruft! Der HCE hat in Hannover Großes vor

ERLANGEN - 60 Handballminuten oder auch ein wenig mehr können heute Abend (19 Uhr, FACKELMANN-LiveBlog auf nordbayern.de) den HC Erlangen in eine neue Ära katapultieren: Beim TSV Hannover-Burgdorf steht das Pokal-Viertelfinale an. Mit einem Sieg stünde der Erlanger Handball erstmals wohl im Europapokal.

Frech und unbekümmert wünscht sich Geschäftsführer René Selke das Auftreten seiner Mannschaft heute Abend beim TSV Hannover-Burgdorf. Mit einem Sieg gelingt Erlangen sehr wahrscheinlich auch der Einzug in den Europapokal.



Frech und unbekümmert wünscht sich Geschäftsführer René Selke das Auftreten seiner Mannschaft heute Abend beim TSV Hannover-Burgdorf. Mit einem Sieg gelingt Erlangen sehr wahrscheinlich auch der Einzug in den Europapokal. Foto: Foto: Zink



Man muss gar nicht so weit zurückblättern in den Zeitungsarchiven, um Bilder zu finden, die fast schon aus der Zeit gefallen scheinen: Einen Ole Rahmel sieht man da mit Kurzhaarschnitt und ohne Tätowierungen. Man sieht Frank Bergemann inmitten eines Jubelpulks aus Christoph Nienhaus, Oliver Hess und Bastian Krämer. Menschen also, die für immer ganz fest mit dem Erlanger Handball verbunden sein werden, weil sie vor gerade einmal viereinhalb Jahren den HC Erlangen auf eine ganz neue Reise schickten.

Hebebühne im Pokal

Diese Rahmel, Krämer, Hess, Nienhaus und Bergemann stehen bis heute für den größten Erfolg der Vereinsgeschichte: den Aufstieg in die Handball-Bundesliga. Heute Abend schon kann mit nur einem einzigen Sieg der Erlanger Handball auf die nächsthöhere Dimension gehoben werden.

Von einem möglichen "Quantensprung" spricht der Vorsitzende des Aufsichtsrats, Carsten Bissel, der sich vor gut neun Jahren des Drittligisten HC Erlangen annahm und ihn mit Hilfe seines Netzwerks zu dem half zu machen, was er nun ist: Ein etablierter Bundesligist, der heute Abend die Möglichkeit besitzt, sich für das Finalturnier um den deutschen Handball-Pokal am 6. und 7. April 2019 in Hamburg zu qualifizieren.

Dafür muss Erlangen allerdings beim TSV Hannover-Burgdorf gewinnen. Der Tabellenvierzehnte hat zwei Zähler weniger als Erlangen gesammelt, das nach dem vierten Sieg in Folge auf Platz elf geklettert ist. Erlangen konnte noch nie in Hannover punkten, auch die Liga-Begegnung am 14. Oktober endete 24:26. Allerdings führte der HCE im Oktober zur Pause mit 15:12 und verschusselte am Ende die Führung noch. Gerade dieses Erlebnis aber macht auch Mut: Es ist vor allem diese Konstanz und Ruhe auch in schwierigen Spielphasen, die Adalsteinn Eyjolfsson seiner Mannschaft neben einer massiven Abwehrstärke mittlerweile beigebracht hat.

Und noch etwas spricht für den Außenseiter aus Erlangen: Dieses 26:24 war bis heute der letzte Heimsieg Hannovers in der Bundesliga, die einstige Heimstärke, als man über ein Jahr nicht mehr zu Hause verlor, die ganz großen Mannschaften dieser Sportart schlug, ist endgültig Geschichte. Während der HCE sich seit der Niederlage im direkten Aufeinandertreffen nach oben orientierte, von den kommenden neun Partien fünf gewann, musste Hannover sieben Niederlagen einstecken – unter anderem zu Hause gegen den Vorletzten SG BBM Bietigheim.

"Der Dienstag wird enorm wichtig für den ganzen Verein", sagt der Sportliche Direktor Kevin Schmidt, "wir haben die Chance, aus einer lange Zeit schlechten Saison eine Riesensaison zu machen", sagt Nikolas Katsigiannis. Außer Michael Haaß, der den Pokal mit Magdeburg gewann, Johannes Sellin und Katsigiannis war noch kein Erlanger Spieler beim Finalturnier um den Handballpokal. "Es ist der Traum eines jeden, da mal hinzukommen", verrät Nikolai Link.

"Es muss an so einem Abend alles passen"

Auch wenn die Regeneration nur kurz ist und am Donnerstagabend das nächste Ligaspiel gegen Ludwigshafen ansteht: "Es muss an so einem Abend alles passen", sagt René Selke, der Geschäftsführer. "Aber wir gehen mit sehr viel Selbstvertrauen und dem Glauben an einen großen Traum in dieses 50:50-Spiel."

Aufgrund der übrigen Konstellationen kann allein der Einzug ins Final Four die Qualifikation für den Europapokal bedeuten. Ein Schritt also, so riesig, dass man ihn sich kaum erträumen kann.

