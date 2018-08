Eurosport Player, Sky und Co.: Hier läuft die Bundesliga

Wir bringen Licht ins Dunkel: Wer zeigt den FCN und alle Erstliga-Spiele? - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Sky, Eurosport Player - oder doch nur DAZN? Die Bundesliga ist in der kommenden Spielzeit um einen fränkischen Traditionsverein reicher, die Ausstrahlung der Partien bleibt aber eine Wissenschaft für sich. Wir klären auf, wo die Spiele live oder als Highlights zu empfangen sind und welche Kosten auf die Fans zukommen.

Die Bundesliga nur auf Sky? Das war einmal - jetzt hält auch Eurosport ein Paket an Spielen. Das macht es für Fans häufig schwer, herauszufinden, wo ihr Lieblingsteam gerade spielt. © Jan Woitas/dpa



Die Bundesliga-Saison naht, die Spannung steigt - und zahlreiche Fans fragen sich, wo sie das Spektakel überhaupt verfolgen können. Seitdem der Pay-TV-Anbieter Sky im Vorjahr die exklusiven Rechte verloren, die DFL neue Anstoßzeiten eingeführt und Eurosport sich ein Paket an Spielen gesichert hatte, herrschte immer wieder Ratlosigkeit. Jetzt, wo auch der 1. FC Nürnberg wieder im Fußball-Oberhaus mitmischt, ist es für Club-Fans umso wichtiger zu wissen, wo die Partien ihres FCN laufen.

Der Eurosport Player

45 Bundesliga-Spiele zeigt Eurosport über seinen TV-Kanal Eurosport 2 HD Xtra, der aber nur über Satellit (ab 55 Euro pro Jahr) oder Stream (ab 49,99 Euro pro Jahr) zu empfangen ist. Kabelkunden gehen also vorerst leer aus oder müssen auf das Streaming-Angebot von Eurosport, den Eurosport Player, ausweichen. Dort ist der Sender fester Bestandteil des Angebots. Zwar ist es auch über Apps oder zusätzliche Endgeräte möglich, den Eurosport Player auf dem TV zum Laufen zu bringen - in der vergangenen Saison schauten viele Zuschauer aber in die Röhre, weil der Streamingdienst immer wieder mit technischen Problemen zu kämpfen hatte.

Folgende Partien strahlt Eurosport/Eurosport Player aus:

alle 30 Freitagsspiele um 20.30 Uhr (27 davon exklusiv)

die fünf frühen Sonntagsspiele um 13.30 Uhr (exklusiv)

alle fünf Montagabendspiele um 20.30 Uhr (exklusiv)

die Relegation zwischen 1. und 2. Bundesliga (exklusiv)

die Relegation zwischen 2. Bundesliga und 3. Liga

Bundesliga auch im Free-TV

Von den 45 Spielen, die über Eurosport 2 HD Xtra zu sehen sind, werden allerdings auch fünf im Free-TV live gezeigt. Hier hat das ZDF zugeschlagen.

Folgende Partien laufen im ZDF:

das Freitagsspiel am ersten Spieltag

das Freitagsspiel am 17. Spieltag

das Freitagsspiel am 18. Spieltag

die Relegation zwischen 2. Bundesliga und 3. Liga

Diese Spiele der Bundesliga zeigt Sky

Alle anderen Spiele sowie die beliebte Samstagskonferenz hat wiederum Sky (ab 359,88 Euro pro Jahr) exklusiv im Programm.

Folgende Partien strahlt Sky aus:

alle Samstagsspiele um 15.30 Uhr und 18.30 Uhr

die Sonntagsspiele um 15.30 Uhr und 18 Uhr

Wer darauf verzichten kann, die Spiele live zu sehen, kann hingegen viel Geld sparen: Der Streamingdienst DAZN (9,99 Euro pro Monat, monatlich kündbar) zeigt jeweils 40 Minuten nach Abpfiff die Kurzzusammenfassungen der Spiele, Highlights gibt es auch Samstag in der ARD-Sportschau, im Aktuellen Sportstudio im ZDF sowie am Sonntag auf Sport1. Wer besonders geduldig ist wird am Montagabend auf RTL Nitro belohnt: Dort laufen gesammelt alle Zusammenfassungen der Bundesliga und 2. Bundesliga.

