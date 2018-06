Ex-Dortmunder Januzaj trifft: Belgien holt sich Gruppensieg

Im Parallelspiel verpasst WM-Neuling Panama den ersten Punktgewinn - vor 2 Stunden

KALININGRAD - Der befürchtete Langeweiler war es nicht. Obwohl beide Trainer viele Stars schonten, lieferten sich Belgien und England ein passables Duell. Nach dem 1:0 gehen die Belgier mit optimaler Punktausbeute in die K.o.-Phase.

Englands Keeper Jordan Pickford streckte sich vergeblich, der Schuss des Belgiers Adnan Januzaj (unten) schlug im langen Eck ein. © Tim Goode/dpa



Belgien hat sich am letzten Vorrundenspieltag bei der Weltmeisterschaft in Russland den Sieg in der Gruppe G gesichert. Die Mannschaft von Trainer Roberto Martinez gewann am Donnerstag in Kaliningrad mit 1:0 (0:0) gegen den Tabellenzweiten England und trifft nun am nächsten Montag im Achtelfinale in Rostow auf Japan (20 Uhr). Die Engländer müssen sich am Dienstag in der K.o.-Runde in Moskau (20 Uhr) mit Kolumbien auseinandersetzen. Den Treffer für die Belgier erzielte der frühere BVB-Profi Adnan Januzaj (51. Minute).

Im zweiten Spiel der Gruppe verlor WM-Neuling Panama mit 1:2 (1:0) gegen Tunesien. Ein Eigentor von Yassine Meriah bescherte den Lateinamerikanern die Führung, ehe Fakhreddine Ben Youssef mit dem 2500. Tor der WM-Geschichte (51.) und Wahbi Khazri (66.) für Tunesien trafen.

dpa