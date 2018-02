Es ist vielleicht die Geschichte dieser Olympischen Spiele: Als totaler Außenseiter holt Deutschlands Eishockey-Auswahl Silber und scheitert nur knapp an Gold. Mittendrin: Drei Ice-Tigers-Spieler, die jetzt zurück in der Heimat sind. Am Airport wurden sie von Hunderten fahneschwenkend und jubelnd erwartet. Die Bilder! © Sportfoto Zink / ThHa