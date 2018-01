Falcons-Frust: Ehingen entscheidet's vor der Pause

EHINGEN/NÜRNBERG - Ralph Junge muss sich wieder rasieren. Mit einer 61:73 (13:16, 12:21, 17:11, 19:25)-Niederlage beenden die Nürnberg Falcons in Ehingen ihre kleine Siegesserie und müssen sich nun wieder nach unten orientieren.

Redebedarf: Die Auswärtsschwäche bleibt die Crux der Nürnberger Basketballer in der laufenden Saison. Foto: Sportfoto Zink / OGo



So ganz verstehen kann sich Ralph Junge die Launen seiner Basketballer noch immer nicht, auch wenn die laufende Saison nun schon mehr als vier Monate alt ist. Im heimischen BBZ begeistern die Falcons regelmäßig, zuletzt gewannen sie dort drei Spiele in Folge, weshalb sie zuletzt sogar darüber nachdenken durften, ob nicht doch ein bisschen mehr drin ist als nur der Liga-Verbleib. Dagegen spricht: die Auswärtsbilanz.

Auswärstschwach bleibt auswärtsschwach

In der Vorsaison war es genau umgekehrt, "erklären lässt sich so etwas nicht", sagt Junge und hoffte vor der Abfahrt nach Ehingen am Dienstag, dass sein Team nach den schönen Heimerfolgen nun auch in anderen Hallen nicht mehr fremdelt. "Nach drei Heimspielen in Folge müssen wir jetzt zeigen, dass wir auch auswärts bestehen können", forderte der Trainer der Falcons und dürfte einigermaßen entsetzt darüber gewesen sein, dass seine Mannschaft beim Tabellenletzten in der ersten Halbzeit dieser Forderung so gar nicht nachkam.

Nach vier Minuten hatten beide Mannschaften bereits jeweils vier Ballverluste in der Bilanz stehen, danach wurde vor allem der Ballvortrag der Gäste noch ein wenig chaotischer. Zu viele Turnover leistete sich Nürnberg am Ende in Ehingen, im Spiel blieben sie nur deshalb, weil auch die Gastgeber immer wieder eindrucksvoll unter Beweis stellten, warum sie die zweite Liga von unten anführen.

Fehlen ihnen die Fans im Rücken, fehlt ihnen auch die Energie und die Sicherheit. Nur Dan Oppland ließ sich wieder einmal nicht beeindrucken von der spärlich gefüllten Halle im Johann-Vanotti-Gymnasium. 16 Punkte und 12 Rebounds sicherte der zuverlässige Power Forward seinem Team, die Kollegen konnten auf diesem Niveau nur phasenweise mithalten. 34 Minuten und elf Sekunden dauerte es, bis Nils Haßfurther den ersten Distanzwurf für die Falcons traf. Es sollte der einzige Treffer bleiben. Bei 17 Versuchen.

Wade und die Chance auf mehr Spannung

"Wir dürfen jetzt nicht den Fehler machen, uns auf dem Erreichten auszuruhen oder damit zufrieden zu sein", warnte Junge vor der Begegnung. Nach der Halbzeitpause schien sein Team tatsächlich nicht mehr zufrieden zu sein mit Platz 11 und einem Rückstand von zwölf Punkten (25:37). Vier Minuten dauerte es im dritten Abschnitt bis Ehingen wieder zu Punkten kam, da waren die Falcons bereits auf sechs Punkte herangekommen (33:39). Und Ehingens Vorsprung hätte weiter schrumpfen können, hätte Mardracus Wade nicht einen maximal einfachen Korbleger danebengelegt.

Dass die Falcons im letzten Viertel wieder völlig den Faden verloren, ließ sich mit dieser Aktion allein natürlich nicht erklären. Wie schon beim Sieg gegen Heidelberg am vergangenen Freitag stellte Ralph Junge auf eine Zonenverteidigung um, mit einem Comeback wurde es beim 61:73 aber nichts mehr.

Sanders muss raus

Vielleicht auch weil Moritz Sanders, überragender Akteur gegen Heidelberg, nicht mehr mithelfen konnte. Kurz nach der Halbzeitpause kam er nach einem Reboundversuch unglücklich auf und musste beim Verlassen des Feldes gestützt werden. Für ihn galt das gleiche wie für den Rest der Mannschaft: Zurück kam er an diesem enttäuschenden Abend in Ehingen nicht mehr. Schlimmer noch: Sie verspielten sogar den direkten Vergleich.

