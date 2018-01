Falcons in der Fächerstadt: Was für Nürnberg spricht

NÜRNBERG - Wenn die Falken am Samstag in Karlsruhe fliegen, stellt sich die Favoritenfrage nicht. Das liegt an Nürnbergs eklatanter Auswärtsschwäche. Aber auch daran, dass die Badener im Pro-A-Klassement deutlich höher notiert sind. Warum das Junge-Team dennoch nicht verlieren muss, erklärt NZ-Redakteur Florian Jennemann.

Rein damit! Dan Opplands Nürnberger wollen die Außenseiterrolle in Karlsruhe für sich nutzen. Foto: Sportfoto Zink / DaMa



Was bisher geschah: Es war eine große Überraschung, was da in Hagen passierte, eine Wiederholung gab es bisher aber nicht. Auswärts haben die Nürnberg Falcons nur diese eine Partie in Nordrhein-Westfalen gewinnen können, jeder andere ihrer insgesamt neun Versuche ging auswärts schief. Karlsruhe ist auswärts erfolgreicher als zu Hause, wo von neun Partien fünf gewonnen wurden - vielleicht sind Nürnbergs Chancen auf einen Coup gar nicht so schlecht.

Wer fehlt: Moritz Sanders (Knöchelverletzung) wird so schnell nicht wieder dabei sein.

Alle Augen auf: Robert Oehle gehörte bei seinem ersten Engagement in Nürnberg zu den Publikumslieblingen, bevor er sich 2016 nach Gotha aufmachte und mit den Rockets 2017 den Aufstieg in die erste Liga feierte. Dort wurde er in dieser Saison aber nur in sieben von 18 Spielen eingesetzt. Nürnberg lieh den 29-jährigen Center in dieser Woche aus, in Karlsruhe wird er debütieren.

Nebenbei bemerkt: Seit drei Spielen sind Nürnberg und Karlsruhe ungeschlagen, eine Serie wird am Samstag reißen.

Teamcheck: Aufsteiger Karlsruhe ist Dritter der Tabelle und damit ein klarer Play-off-Kandidat, dessen Stärken in der Offensive liegen. Nürnberg sieht sich in dem Duell als klarer Außenseiter und das sind die Falcons auch, obwohl sie ihrem Saisonziel Klassenerhalt in den vergangenen Wochen immer näher rückten.

jenn