Familie und Wettkampf in Erlangen vereint

ERLANGEN - Die Keglerinnen des FSV Bruck haben die Reserve von Victoria Bamberg im Zweitliga-Spitzenspiel gefordert. Spieler und Fans fieberten auf einen Sieg hin – das Ergebnis könnte nämlich entscheidend für den Aufstieg sein.

Auf die Bahnen, fertig, los: Beim FSV Bruck ist bei den Bundesliga-Spielen einiges geboten. Ganze Familien fiebern an der Kegelbahn mit. © Foto: Zink/MWei



Eine erstaunliche Erfolgsgeschichte können die Brucker Keglerinnen bereits vorweisen: Innerhalb von 20 Jahren sind sie von der untersten Liga in die zweite Bundesliga aufgestiegen. Und nun scheint auch die erste Bundesliga nicht mehr unerreichbar. Denn die Damen des FSV Bruck gewannen ihr Heimspiel gegen Victoria Bamberg II mit 6:2 und fünf Holz Vorsprung. Damit sind sie dem Wunsch, ihre Erfolgsgeschichte weiter zu schreiben, einen Schritt näher.

Erfahrung in der höheren Liga hat bereits die Spitzenspielerin Sandra Brunner. Sie ist vor zwei Jahren vom Bundesliga-Team aus Regensburg zum FSV Bruck gewechselt. Auf Grund der kleinen Tochter wollte Brunner die Anzahl der Spiele verringern und sich mehr Zeit für die Familie nehmen. Ebenso sei in einer niedrigeren Liga der Druck weniger. "Aber auch, wenn der Leistungsdruck weniger geworden ist, bin ich immer noch sehr ehrgeizig", sagt Brunner.

Was verständlich ist, denn sie kann stolz auf eine erfolgreiche Karriere zurückblicken: Elf Jahre lang spielte sie in der ersten Bundesliga in Regensburg, 2013 kegelte sie sogar für die Nationalmannschaft und war bei der Weltmeisterschaft in Ungarn dabei. Doch dann sollte erst einmal die Familie im Vordergrund stehen. Nun trainiert sie mit ihren Erlanger Mannschaftskolleginnen zweimal pro Woche.

Dabei verfeinern die Keglerinnen ihre Technik und verbessern ihre Ausdauer. Denn diese Fähigkeiten sind wichtig für die 18 Liga-Spiele, die sie von September bis März absolvieren. Am meisten schätzen Sportlerinnen den Kontakt untereinander, das Erlebnis Teil einer Mannschaft zu sein und gemeinsam im Wettkampf anzutreten.

"Holz, Holz, Holz!"

Während das Spiel läuft, sind immer wieder laute Schläge von der Kegelbahn zu hören, wenn die Kugel auf die Bahn knallt oder die Kegel umfallen. Die Zuschauer und Teamkollegen feuern an: "Holz, Holz, Holz!" Für Außenstehende ist die Wettbewerbsstimmung nicht zu überhören. Ebenso ist auch der familiäre Umgang zwischen den Spielern nicht zu übersehen.

Weltklasse in Bruck: Sandra Brunner kegelte sogar in der Nationalmannschaft. © Foto: Harald Hofmann



Viele kennen sich seit Generationen, denn die meisten sind durch ihre Eltern zum Kegelsport gekommen. Die Brucker Damen sind sowohl auf den Bahnen als auch im privaten Leben ein eingespieltes Team. Ebenfalls erfahren sie viel Unterstützung von der Brucker Männer-Mannschaft im Bereich Training und Betreuung.

Die Spieler sind teilweise liiert und verbringen ganze Wochenenden auf den Kegelbahnen, weil die Spiele der Männer immer samstags und die der Frauen sonntags stattfinden. So sind auch die kleinsten Besucher Kinder der Spieler, die begeistert drei bis vier Stunden lang der Partie des Vaters oder der Mutter zusehen.

Sport und Wettkampf verbunden mit Familie und Freunde – mit dieser Kombination sind die Keglerinnen des FSV Bruck mehr als zufrieden. Jetzt fehlt nur noch der Aufstieg.

