Fan-Wunsch wird wahr: DEL wieder mit Auf- und Abstieg

Ab der Saison 20/21 ist die DEL keine geschlossene Liga mehr - vor 1 Stunde

NEUSS/NÜRNBERG - Es war ein sehnlicher Wunsch vieler Eishockey-Fans in Deutschland - jetzt wurde er erhört: Ab der Saison 2020/21 wird es wieder einen Auf- und Abstieg zwischen der Deutschen Eishockey Liga (DEL) und der DEL2 geben. Auch die Ice Tigers begrüßen die Entscheidung.

Intensive Duelle gab es bislang vor allem an der Tabellenspitze - wie hier zwischen den Ice Tigers und Red Bull München. Auch am Tabellenende soll es zukünftig wieder enger zugehen. © dpa



Intensive Duelle gab es bislang vor allem an der Tabellenspitze - wie hier zwischen den Ice Tigers und Red Bull München. Auch am Tabellenende soll es zukünftig wieder enger zugehen. Foto: dpa



Die Entscheidung gaben beide Ligen nach einem Beschluss der Gesellschafter am Freitag bekannt. Letztmalig gab es in der Saison 2005/06 einen Auf- und Abstieg zwischen den beiden Ligen. DEL Geschäftsführer Gernot Tripcke sagte, der Letzte der DEL werde absteigen, der Meister der DEL2 aufsteigen. Eine entsprechende Vereinbarung wird zeitnah unterschrieben.

Die DEL hofft durch die Wiedereinführung der Abstiegsrunde in zwei Jahren auf mehr Spannung nicht nur um im Kampf um die Playoff-Plätze, sondern auch am Tabellenende. "Wir freuen uns, dass es nach dieser langen Zeit wieder zu einer Verzahnung zwischen den beiden Ligen kommt", erklärte Jürgen Arnold, Aufsichtsratschef der DEL. "Wir erhoffen uns davon natürlich einen wichtigen Impuls für unseren Sport."

Aufsteiger muss Voraussetzungen erfüllen

Große Zufriedenheit nach der Entscheidung herrscht bei der DEL2. "Gewinner dieser Vereinbarung ist der Eishockey-Sport in Deutschland", sagte Dr. Peter Merten, Aufsichtsratsvorsitzender der DEL2. "Denn wie in allen anderen Sportarten wird Auf- und Abstieg auch in unserem Sport für zusätzliche Spannung sorgen." Auch Franz Reindl, Präsident des Deutschen Eishockey Bundes, begrüßt die Vereinbarung. "Dass die berühmte Kuh jetzt vom Eis ist, ist absolut überragend für unseren Sport", wird Reindl in einer DEB-Mitteilung zitiert. "Alle Eishockey-Fans können sich auf die sportliche Durchlässigkeit aller Ligen freuen."

Zuletzt hatte sich vor allem die DEL2 intensiv um eine Wiedereinführung des Auf- und Abstieges bemüht. Im Mai 2016, sowie ein Jahr später im Frühjahr 2017 kam jedoch keine Einigung zwischen DEL und DEL2 zustande. Die DEL begründete dies stets damit, dass die zweite Liga die vertraglich vereinbarten Voraussetzungen nicht erfüllt habe. Auch in Zukunft werden Clubs, die in die DEL aufsteigen möchten ein bestimmtes Lizenzierungsverfahren durchlaufen müssen. So müssen 800.00 Euro hinterlegt werden und die DEL2-Clubs müssen nachweisen, dass ihre Arenen die von der DEL geforderten Standards erfüllen.

Jiranek: "Das ist eine gute Sache"

Gegenüber dem Sportinformationsdienst (SID) hat sich Ice Tigers-Sportdirektor Martin Jiranek positiv zu der Entscheidung der beiden Profiligen geäußert: "Das ist generell eine gute Sache. Am Ende der Hauptrunde erhalten so die Spiele der Mannschaften im unteren Bereich der Tabelle mehr Bedeutung." Allerdings merkt Jiranek an, dass man sich Gedanken machen müsse, was passiert, wenn der Meister der DEL2 die Voraussetzungen für den Aufstieg nicht erfüllt. In diesem Fall, mein der ehemalige Topscorer der Ice Tigers sollte auf den Auf- und Absteig verzichtet werden.

Der letzte sportliche Absteiger aus der DEL waren im Jahr 2006 die Kassel Huskies. Die Straubing Tigers kamen dafür und die Liga. Vielen Fans war die Abschaffung des Auf- und Abstieges ein Dorn im Auge. Sie beklagten, dass Spiele von Teams, die in der DEL gegen Ende der Hauptrunde auf den hinteren Plätzen rangierten und keine Chance auf den Einzug in die Playoffs mehr hatten, gänzlich uninteressant waren. Nicht selten verkauften Mannschaften aus dem hinteren Tabellenviertel schon deutlich vor Saisonende einen teil ihres Kaders. Schließlich war das Abrutschen ans Tabellenende nichts, wovor man sich fürchten musste. Darüber hinaus war der Titel des Meisters in der DEL2 nie sonderlich attraktiv, da mit ihm kein Aufstieg verbunden war.

dpa/dom