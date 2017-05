Kein schönes Abschiedsgeschenk! Gegen Fortuna Düsseldorf verpasste es der 1. FC Nürnberg, seinen langjährigen Keeper Raphael Schäfer mit Punkten zu verabschieden. Nicht nur Raphas Abschied fiel ins Wasser, auch die drei Punkte schwammen dem Club davon. Was übrig bleibt, ist nur Durchschnitt - was Sie mit Ihren Noten für die Club-Kicker auch bestätigen.

"Auf der Reeperbahn beim 1:1" - so oder so ähnlich dürften die Fürther Anhänger den Ausflug in den berühmt-berüchtigten Stadtteil Hamburgs besungen haben. Neben dem Punkt sprangen für die Spieler auch ganz ordentliche Noten heraus - nur ein pfeilschneller Stürmer erwies sich am Sonntag eher als lahme Ente.