Fanbank-Gewinner Udo erlebt Club-Heimsieg hautnah

vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Im Rahmen des Gewinnspiels von der Nürnberger Versicherung und nordbayern.de durfte er beim Heimsieg des 1. FCN auf der Fanbank Platz nehmen: Udo Werner, Fußball- und Clubfan aus der Region, erlebte das packende 3:2 am Samstagnachmittag von einem ganz speziellen Platz aus.

Udo Werner hatte gegen Heidenheim beste Sicht auf das Geschehen. Foto: Paul Schulze-Zachau



"Es geht 3:0 aus", ist sich Udo vor dem Anpfiff sicher. Der Tipp geht letztlich zwar nicht ganz auf, dennoch ist der 46-Jährige nach dem Schlusspfiff hochzufrieden. Einen "ganz tollen Nachmittag" habe er erlebt. Außerdem: "Die Club-Tore habe ich ja richtig getippt."

Doch der Reihe nach: Etwa eine Dreiviertelstunde vor Anpfiff erhält Udo seine Eintrittskarte, anschließend ist genug Zeit für eine Platzrunde und viele Fotos, während sich die Mannschaften aufwärmen. Als die Teams den Platz betreten und die Hymne erklingt, ist es Zeit, auf der Fanbank Platz zu nehmen. "Sensationelle Plätze", staunt Udo, "da kommt man als normaler Fan ja niemals ran."

Dann geht das Spiel los, der Club kassiert das überraschende 0:1 - und dreht danach so richtig auf, 3:1 steht es zur Pause. Auf der Fanbank wird derweil gefachsimpelt, der Gewinnspielsieger ist selbst seit langem im Amateurfußball aktiv. "Ich bin gespannt, was der Trainer den Jungs jetzt in der Halbzeit sagt", möchte Udo wissen, "am besten einfach so weitermachen." Doch in Durchgang zwei muss noch einmal ordentlich gezittert werden - trotz des strahlenden Sonnenscheins. Dann ist Schluss, der FCN gewinnt mit 3:2 und feiert den ersten Sieg seit fünf Partien.

"Heute müssen sie gewinnen", hatte Udo vor dem Anpfiff noch gefordert, nach dem Schlusspfiff und dem 0:0 der Kieler Konkurrenz prophezeit er, "einen Ausrutscher dürfen sie sich wohl noch erlauben", auf dem Weg zum Aufstieg. Anschließend ist die Fanbank-Aktion für Udo beendet - fast zumindest, denn Tim Leibold stellt sich noch für einen Schnappschuss zur Verfügung.

Danach ist dann wirklich Schluss, der Club ist dem Aufstieg ein kleines Stück näher gekommen und hat insbesondere Udo einen unvergesslichen Tag beschert: "Fünf Tore, sensationelle Plätze - das war klasse, ich bin echt zufrieden."

Paul Schulze-Zachau