Fangfrage bei den Ice Tigers: Wilson hat die Qual der Wahl

Jenike und Treutle kämpfen um den Platz im Nürnberger Kasten - vor 22 Minuten

NÜRNBERG - Zwei Aufgaben, die es in sich haben, und eine offene Frage: Wenn die Thomas Sabo Ice Tigers am Wochenende wieder auf Punktejagd gehen, darf man gespannt sein, wer im Tor steht. Denn das ist vor den Spielen gegen Schwenningen und in Ingolstadt noch unklar.

Der gebürtige Nürnberger Niklas Treutle hofft, am Wochenende wieder zwischen den Pfosten der Ice Tigers zu stehen. © Sportfoto Zink / ThHa



Der gebürtige Nürnberger Niklas Treutle hofft, am Wochenende wieder zwischen den Pfosten der Ice Tigers zu stehen. Foto: Sportfoto Zink / ThHa



Nürnbergs Trainer Rob Wilson lässt sich nicht in die Karten schauen: "Kauf’ dir ein Ticket, dann wirst du es sehen", antwortet er auf die Frage, welcher seiner beiden Torhüter am Wochenende zum Einsatz kommen wird. Sowohl Niklas Treutle als auch Andreas Jenike haben die ersten sechs Saisonspiele für eine ansprechende Bewerbung genutzt. Jenike kommt nach seinen bisherigen Einsätzen auf eine starke Fangquote von über 92 Prozent, Treutle zeigte am Sonntag beim 1:2 nach Penaltyschießen gegen Mannheim, dass auch er das Potenzial zur Nummer eins im Tigers-Tor hat.

Bilderstrecke zum Thema Zweite Niederlage in Folge: Mannheim zähmt die Ice Tigers Ein fulminanter Saisonstart ist ein wenig gebremst: Die Thomas Sabo Ice Tigers unterlagen am Sonntagabend den Adlern aus Mannheim mit 1:2 nach Penaltyschießen. In einer immer besser werdenden Partie rettete der gebürtige Nürnberger Niklas Treutle seinen Ice Tigers den Punkt, ehe sich Frankens Eishockeycracks dann doch im Shootout geschlagen geben mussten.



Erstmals durfte der gebürtige Nürnberger Treutle am Freitag in Augsburg ran. Nachdem Jenike in den ersten beiden Dritteln vier Gegentore hatte schlucken müssen, brachte Rob Wilson für den letzten Spielabschnitt Treutle. Der machte seine Sache gut und verdiente sich daher seinen Einsatz im Heimspiel gegen Mannheim. Seine starke Leistung, gekrönt von einem spektakulären Fanghand-Save in der 41. Minute gegen Marcel Goc, hat seinem Trainer die Entscheidung, welcher Torhüter morgen in der heimischen Arena den Vorzug erhalten soll, sicher nicht leichter gemacht.

Auch Jenike will spielen

Konkurrent Jenike blickt trotzdem nicht im Groll aufs letzte Wochenende zurück. An den Gegentoren in Augsburg trifft ihn keine Schuld, außerdem "ist der Sport eben so. Man kann nicht immer nur null oder ein Gegentor bekommen", sagt Jenike. "Wir haben auch als Team einfach nicht gut gespielt", kritisiert er. Ob er am Wochenende spielt, weiß Jenike selbst noch nicht. Ansprüche meldet er aber natürlich an: "Niklas ist ein guter Torhüter, aber ich habe mich in den letzten Jahren unter den Top-Torhütern der Liga etabliert", so der 29-Jährige.

Eine gute Leistung ihrer Keeper können die Ice Tigers brauchen – auch wenn es morgen gegen Schwenningen gegen ein Team geht, das von der Papierform her zu schlagen sein sollte. Coach Wilson warnt aber vor Übermut: "Ich habe mir viel Videomaterial der Wild Wings angeschaut. Sie stehen vor allem defensiv sehr gut. Man sieht ja auch, wie wenige Gegentore sie bekommen haben." Außerdem sieht Wilson "in allen Bereichen" des eigenen Spiels noch Verbesserungsbedarf. Helfen, die Mannschaft zu verbessern, wird am Wochenende aller Voraussicht nach auch wieder Verteidiger Patrick Köppchen, der seine Rippenprellung auskuriert hat.

Am Sonntag dann fahren die Ice Tigers zum bayerischen Duell zu den "Panthern" nach Ingolstadt. Die Gastgeber liegen momentan auf Platz sechs in der DEL-Tabelle, haben aber nur zwei Punkte weniger als die zweitplatzierten Ice Tigers auf dem Konto. Das Spiel wird also kaum weniger umkämpft sein als die vergangenen Derbys. Wie gewohnt werden auch zahlreiche Nürnberger Fans die A9 Richtung Süden fahren – nicht nur um zu sehen, für welchen Torhüter sich Wilson entschieden hat.

Dominik Mayer