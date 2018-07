Fängt sich der Bayern-Flop? Sanches will die Chance nutzen

PHILADELPHIA - Ist er ein Fehleinkauf - oder kriegt Renato Sanches beim FC Bayern München doch noch die Kurve? Der portugiesische Fußball-Europameister will seine zweite und womöglich auch schon letzte Chance beim Rekordmeister unbedingt nutzen.

Schafft Renato Sanches (li.) in seinem dritten Jahr beim FC Bayern nun den Durchbruch? © Erwin Scheriau/dpa



"Ich will mich hier durchsetzen", sagte der 20 Jahre alte Mittelfeldspieler am Montagabend (Ortszeit) in Philadelphia. Die aktuelle USA-Reise betrachte er als "eine große Möglichkeit", um sich beim neuen Trainer Niko Kovac zu empfehlen.

Im ersten Spiel unter Kovac hatte Sanches am Wochenende beim 3:1 der Bayern im österreichischen Klagenfurt gegen Paris Saint-Germain mit einem direkt verwandelten Freistoß das Tor zur 2:1-Führung erzielt. Kovac bescheinigte Sanches hinterher eine ordentliche Leistung und lobte zudem dessen Einsatz im Training. "Er wird sicherlich diese Saison viele gute Spiele für den FC Bayern machen", meinte der Coach.

Zwei verlorene Jahre

Sanches will neu angreifen in München. "Ich bin etwas reifer geworden und habe auch meinen Spaß wiedergefunden", sagte er. Der Youngster war vor zwei Jahren für eine Ablösesumme von 35 Millionen Euro von Benfica Lissabon zum FC Bayern gewechselt, konnte sich aber damals unter Trainer Carlo Ancelotti nicht durchsetzen.

In der vergangenen Saison war er an Swansea City ausgeliehen. Aber auch in England klappte es nicht, nicht zuletzt aus Verletzungsgründen. Jetzt will sich Sanches "jeden Tag durch hartes Training anbieten", auch wenn er um die große Konkurrenz im Münchner Mittelfeld weiß. "Ich will für den Verein einen Mehrwert darstellen", sagte Sanches zu seinen Zielen. Sein Vertrag in München läuft noch bis 2021.

