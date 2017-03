"Wer ist Deutschlands Nummer eins - Andy Köpke." Mit diesem Frage-Antwort-Gesang wurden Generationen von Nürnberger Stadionbesuchern sozialisiert. 338 Mal stand Köpke für seinen Club zwischen den Pfosten, hielt viel oder alles - in bravouröser Manier. Knapp 60 Mal hütete Köpke das Tor der deutschen Nationalmannschaft, für die er seit geraumer Zeit als Trainer aktiv ist. Klicken Sie sich durch eine Vorzeige-Karriere, packende Eins-gegen-eins-Duelle und großartige FCN-Momente!

Die Handschuhe getaped, Mundschutz rein und ab in den Ring: Beim Mega Fight Event im Sportcentrum Alex kämpften am Samstag Amateur- wie Profiboxer. Mit auf der Fight Card war auch Wanik Awdijan, der Nürnberger Profiboxer, der gegen den Med Sebyala aus Uganda in den Ring stieg.