Fans stürmen in Lille den Rasen und attackieren Spieler

Etwa 200 Anhänger gingen auf die eigenen Profis los - vor 1 Stunde

LILLE - In der französischen Fußball-Liga ist es nach dem Heimspiel des abstiegsbedrohten Clubs OSC Lille zu einem Platzsturm gekommen. Rund 200 Fans stürmten am Samstag nach dem 1:1 gegen den SC Montpellier den Rasen und bedrohten die Spieler.

Am Samstag kam es in der französischen Liga zu Ausschreitungen, bei denen mehrere Spieler attackiert wurden. © Francois Lo Presti/AFP



Stürmer Nicolas Pepe soll bei den Tumulten einen Tritt gegen das Bein abbekommen haben, auch Verteidiger Adama Soumaoro wurde attackiert. Sicherheitskräfte verhinderten, dass die aufgebrachten Fans den Spielertunnel erreichten.

Lille liegt mit 28 Punkten auf dem vorletzten Platz. Bislang erlebt der Club eine äußerst chaotische Saison mit sportlichen und finanziellen Problemen. Dazu kommt der Streit mit Ex-Trainer Marcelo Bielsa vor Gericht wegen einer möglichen Abfindung.

Französische Liga ermittelt

Die französische Fußball-Liga kündigte eine Untersuchung der Vorkommnisse an. Der Disziplinarausschuss werde sich am Donnerstag damit beschäftigen, hieß es in einer Mitteilung.

Erst am vergangenen Montag war es zu einem Treffen zwischen Club-Präsident Gerard Lopez und den Fangruppen gekommen. Dabei hatten diese eigentlich die Unterstützung bis zum Saisonende zugesagt. Lopez hatte bei seinem Amtsantritt einst die Qualifikation für die Champions League innerhalb von wenigen Jahren als Ziel ausgegeben.

"Die Fans haben die Kontrolle verloren. Es sind aber auch Fans, die traurig und unglücklich sind", sagte Trainer Christophe Galtier und fügte hinzu: "Ich akzeptiere aber nicht, dass meine Spieler geschlagen und in dieser Weise behandelt werden."

