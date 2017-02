Vor knapp 114 Jahren, im Herbst 1902, standen sich der Club und Fürth (damals noch als TV 1860) zum ersten Mal gegenüber. Am Schießanger feierte der FCN einen 15:0-Kantersieg. Doch das Kräfteverhältnis sollte so klar nicht bleiben. 1910, beim ersten Spiel, das am Sportplatz am Ronhofer Weg ausgetragen wurde, behielt das Kleeblatt erstmals die Oberhand. Fürth hatte fortan die Vormachtstellung in Fußballfranken, gewann 1914 noch vor dem Club seine erste Meisterschaft. Die Wende stellte das Jahr 1920 dar, als die fränkischen Rivalen im Finale um die Deutsche Meisterschaft (Bild) an den Sandhöfer Wiesen in Frankfurt den nationalen Champion ermittelten. Der Club schlug den Titelverteidiger (wegen des 1. Weltkriegs wurden zwischen 1915 und 1919 keine Meisterschaften ausgespielt) vor der Rekordkulisse von 35.000 Zuschauern durch Tore von Popp und Szabó mit 2:0 und legte den Grundstein für die "goldenen 20er". © dpa