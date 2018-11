Faustkampf mit Folgen! Fox fehlt den Ice Tigers in Augsburg

Der Kanadier muss im Derby nach einem Zoff auf dem Eis zuschauen - vor 50 Minuten

NÜRNBERG - Die DEL hat die Strafen für Dane Fox von den Thomas Sabo Ice Tigers und für Stefano Giliati veröffentlicht. Der Nürnberger darf zwar früher wieder aufs Eis, muss aber tiefer in die Tasche greifen.

Unüberlegte Aktion! Wegen einem überflüssigen Faustkampf fehlt Dane Fox den Ice Tigers in Augsburg. © Sportfoto Zink / ThHa



Es war eines der bisher wenigen Highlights in der aktuellen Saison der Ice Tigers. 36 Minuten und 24 Sekunden waren in der Partie zwischen den Thomas Sabo Ice Tigers und den Schwenninger Wild Wings (Endstand 0:2) gespielt, als Stefano Giliati selbstständig die Strafbanktür öffnete und Richtung Dane Fox taumelte, um sich mit ihm nach vorausgegangener Provokation einen sehr kurzen Faustkampf zu liefern. Der Kanadier verschwand mit 31 Strafminuten in den Katakomben der Nürnberger Arena, die Schiedsrichter ließen ihm in der zweiten Drittelpause die zweite fällige Spieldauerdisziplinarstrafe zukommen und seine Bilanz auf 51 Minuten anwachsen.

Nun hat die Deutsche Eishockey Liga (DEL) die Strafen für die beiden Raufbuben veröffentlicht. Stefano Giliati wurde vom Verband für vier Spiele gesperrt, Dane Fox dagegen muss nur einmal zuschauen. Beide Spieler erhalten eine Geldstrafe, wobei der Ice Tigers-Schützling tiefer in die Tasche greifen muss.

Die DEL begründet die Entscheidung gegen Dane Fox folgendermaßen: "Auseinandersetzung aus der Emotion heraus und im laufenden Spiel sind Teil der Regeln und des Spiels. Provokationen in der Spielunterbrechung, sowie vor und nach dem Spiel, schaden der Integrität des Sports und bergen ein hohes Eskalationspotenzial." Somit wird der kanadische Angreifer dem Team von Trainer Martin Jiranek beim kommenden Derby bei den Augsburger Panthern fehlen.

tso