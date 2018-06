Favoriten feiern: Portugal und Spanien trotz Remis weiter

SARANSK - Der Iran war nah dran, am Ende setzten sich in der Gruppe B aber die Favoriten durch: Spanien und Portugal sind ins Achtelfinale der WM eingezogen. Auf die Furia roja wartet nun der Gastgeber. Immerhin: Auch Marokko bäumte sich gegen favorisierte Spanier noch einmal auf.

Portugal um Cristiano Ronaldo (re.) setzte sich trotz eines 1:1-Unentschiedens durch und zog als Gruppenzweiter ins Achtelfinale ein. Foto: Andreas Gebert/dpa



Spanien hat sich den Sieg in der Vorrundengruppe B der Fußball-WM gesichert und trifft nun am nächsten Sonntag im Achtelfinale auf Gastgeber Russland. Dem Weltmeister von 2010 genügte am Montagabend im drittne Gruppenspiel gegen Marokko ein 2:2 (1:1) und eroberte aufgrund der mehr erzielten Treffer den Platz eins vor den punktgleichen Portugiesen. Die Treffer für die Spanier erzielten Isco (19.) und Iago Aspas (90.+3). Khalid Boutaib (14.) und Youssef En-Nesyri (90.) trafen für die bereits ausgeschiedenen Afrikaner (14.).

Portugal nun gegen Uruguay

Den zweiten Gruppenplatz belegt Portugal. Der Europameister erreichte in der parallel stattfindenden Partie gegen den Iran ein 1:1 (1:0) und spielt nun in der Runde der letzten 16 Teams am Samstag in Sotschi (20 Uhr) gegen Uruguay. Den Treffer für die Portugiesen erzielte Ricardo Quaresma (45.), für den Iran traf Karim Ansarifard (90.+3). Glück für Cristiano Ronaldo: Der Weltstar entging nach einer Tätlichkeit trotz Videobeweis einer Roten Karte und wurde nur mit Gelb verwarnt.

