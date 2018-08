Vorsaison: Den Bundesliga-Dino hat es im dritten Anlauf dann endgültig erwischt. Nach 54 Jahren muss das letzte Gründungsmitglied der Fußball Bundesliga den Gang in die Zweitklassigkeit antreten. Wer hätte das jemals für möglich gehalten? Doch in Hamburg haben sie sich zusammengerauft und treten nun den Gang in Liga zwei mit voller Würde an. Bester Transfer: Im Kader des HSV tauchen eine Menge neuer Namen auf. Neben Pierre-Michel Lasogga (Leihende bei Leeds United) haben sich die Hansestädter auch die Dienste von Khaled Narey gesichert. Der Flügelflitzer war einer der wenigen Lichtblicke bei der SpVgg Greuther Fürth und könnte zu einem möglichen Aufstiegshelden bei den Norddeutschen werden. Ausblick: Wie beim 1. FC Köln auch ist die Devise in Hamburg ganz klar: zurück in die Bundesliga. Dafür hat man einen großen Umbruch vorgenommen und setzt in Zukunft auf junge, frische Spieler, die Bock auf Erfolge haben. Einzig und allein die große Anzahl an Wechseln könnte den HSV am Durchmarsch hindern – favorisiert bleiben sie im Volksparkstadion aber trotzdem. Prognose: Aufstieg. © Frank Molter