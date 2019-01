FC Bayern landet auf Platz vier der Geld-Rangliste

Der Rekordmeister macht mehr als 600 Millionen Umsatz - vor 1 Stunde

LONDON - Der FC Bayern München gehört zum elften Mal in Folge zu den fünf umsatzstärksten, europäischen Vereinen, muss sich aber mit einem Platz hinter drei Klubs aus Spanien und England zufriedengeben. Doch nicht nur der Rekordmeister sondern auch zwei weitere deutsche Vereine schaffen es zumindest in die Top 20.

Der deutsche Rekordmeister ist gleichzeitig auch der umsatzstärkste Klub aus Deutschland und auf Platz vier der europäischen Geld-Rangliste. © Marius Becker, dpa



Der deutsche Rekordmeister ist gleichzeitig auch der umsatzstärkste Klub aus Deutschland und auf Platz vier der europäischen Geld-Rangliste. Foto: Marius Becker, dpa



Real Madrid ist der neue Krösus in der Rangliste des europäischen Geldadels - in der drei deutsche Fußballklubs ihre Plätze unter den Top 20 verteidigten. Rekordmeister Bayern München durchbrach dabei nach Berechnungen der Prüfungs- und Beratungsgesellschaft Deloitte in der Saison 2017/18 erstmals die 600-Millionen-Euro-Grenze.

Mit 629,2 Millionen Euro bleiben die Münchner Vierter der europäischen Geld-Rangliste. Die Bayern steigerten im Vergleich zur Spielzeit 2016/17 (587,8 Millionen Euro) ihren Umsatz deutlich und schafften es zum elften Mal in Serie in die Top Fünf der umsatzstärksten Vereine. Die 22. Auflage der Studie wurde von Deloitte am Donnerstag veröffentlicht.

Bilderstrecke zum Thema Dembélé, Ronaldo, Neymar: Die teuersten Transfers aller Zeiten Sie sind Helden und Sündenböcke zugleich. Hoffnungsträger und menschliche Ware. Aber was sie alle gemeinsam haben: Ein Fußballklub legte einst richtig viel Geld für sie auf den Tisch. Spätestens seit Neymars 222-Millionen-Wechsel steht die Fußballwelt Kopf. Wir haben die zehn teuersten Transfers der Geschichte gesammelt.



Champions-League-Gewinner Real Madrid verbuchte einen Gesamtumsatz von 750,9 Millionen Euro - damit knackte ein europäischer Top-Klub erstmals die 750-Millionen-Marke. Die Spanier lösten Manchester United von Platz 1 ab. Die Engländer mussten als Dritter der Rangliste mit 666 Millionen Euro auch noch den FC Barcelona (690,4 Mio. Euro) vorbeiziehen zu lassen. Unter den Top Ten finden sich - wegen der deutlich höheren TV-Einnahmen - sechs Klubs aus der englischen Premier League.

Bundesligist Borussia Dortmund bleibt trotz Umsatzeinbußen mit 317,2 Millionen Euro auf Platz 12 des Rankings (Saison 2016/17: 332,6 Mio. Euro). Schalke 04 steigerte seinen Umsatz um 13,6 Millionen Euro auf 243,8 Millionen Euro und hielt Platz 16.

dpa, ako