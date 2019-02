Am Sonntag um 19 Uhr treffen die Ice Tigers auswärts auf die Iserlohn Roosters. Erst vor wenigen Tagen kam es bereits zu einem Duell der beiden Teams, das die Nürnberger Tiger mit 5:2 für sich entscheiden konnten. Für die Ice Tigers geht es immer noch um die Playoffs, für die Roosters sind diese inzwischen wohl unerreichbar.

Michael Köllner folgt ein Kölner nach - zumindest einer, der die Geißbock-Jugend ziemlich erfolgreich machte. Und dennoch ist Boris Schommers - viel Glück an dieser Stelle - als Chefcoach wohl nur eine Übergangslösung. Wir haben - nein, unsere User haben - nach weiteren Optionen Ausschau gehalten. Und hier kommt das dezimalstellengeschwängerte Ergebnis!

Mit der 0:2-Pleite im Kellerduell gegen Hannover und seinem fast schon störrischen Festhalten an Trainer Köllner war das Schicksal von Andreas Bornemann besiegelt. Jetzt ist der Club auf der Suche nach einem neuen Sportvorstand. Nur, was gibt der Markt überhaupt her, beim wem gibt es Bezüge zum Club? Hier kommt der (nicht immer ganz ernst gemeinte) Kandidatencheck!