"Damoals, da hamm die uns die bestn Spiller wegkaaft", leitet ein beliebtes Club-Mantra ein. 1988 wechselte Roland Grahammer im Paket mit Stefan Reuter zum FC Bayern. Die sportliche Schwächung für den FCN war immens. Heinz Höher - zunächst Trainer, dann Manager - verleitete sie zum Abgang. Präsident Gerd Schmelzer zu Seitenhieben auf Uli Hoeneß ("Er hat ihn den Verein gerupft wie eine Gans. Sanft und selig schlummert er jetzt in den Daunen."). Grahammer wurde mit seinem neuen Arbeitgeber 1989 und 1990 Deutscher Meister. Der Stern des technisch versierten Abwehrstrategen war derweil beim Club aufgegangen. In der Saison 1985/86 trumpfte er als Shootingstar groß auf. In der Anschlussaison überzeugte der Lockenkopf ebenfalls, auch wenn er mit diesem Elfmeter an FCB-Schlussmann Jean-Marie Pfaff scheitert. © Rainer Fechter

