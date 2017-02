2013/14 gehörten die erstklassigen Kraftproben zwischen dem 1. FC Nürnberg und Eintracht Braunschweig in die Rubrik Kellerduell. Im ersten Jahrzehnt nach Gründung der Bundesliga war dies anders. Im Oktober 1964 hat der Club die Nase vorn. Und dies, obwohl er auf eigenem Platz zur Halbzeit mit 0:2 zurückliegt - in Person von Stefan Reisch vom Elfmeterpunkt überdies die Chance zum Anschluss auslässt. Nach der Pause macht es der "Steff" bei seinem zweiten Versuch aus elf Metern besser. Anton Allemann und Heinz Strehl, der hier Eintracht-Schlussmann Hans Jäcker im Luftkampf begegnet, lassen den zweiten und dritten Club-Treffer folgen, sichern dem FCN in einer nervenzehrenden Partie einen 3:2-Heimsieg. © Friedl Ulrich