Fegt der "HurryKane" auch Kolumbien weg?

Große Show von Harry Kane erwartet - Kolumbien ohne James - vor 29 Minuten

NÜRNBERG - Das letzte Achtelfinale der Fußball-WM in Russland steht an - mit einem echten Highlight: England und Kolumbien machen das letzte Ticket unter sich aus. Harry Kane oder Falcao - wer geht am Ende durch? Der Live-Ticker gibt die Antwort.

