Fehler verboten! Münchens Aufholjäger starten im Kraichgau

Rückrundenauftakt: Der FCB hat Hoffenheim vor der Brust und den BVB im Blick

SINSHEIM - Sechs Punkte Rückstand auf Borussia Dortmund sollen die Bayern auf dem Weg zum siebten Meistertitel am Stück nicht stoppen. Los geht's aber gleich mit einer schwierigen Auswärtsaufgabe.

Ball und Platz eins im Visier: Robert Lewandowski und seine Bayern wollen durch einen Sieg in Sinsheim die Druck- und Drohkulisse auf Dortmund hochhalten. © Sven Hoppe / dpa



Ball und Platz eins im Visier: Robert Lewandowski und seine Bayern wollen durch einen Sieg in Sinsheim die Druck- und Drohkulisse auf Dortmund hochhalten. Foto: Sven Hoppe / dpa



Nach nur vier Wochen Winterpause startet der Titelkampf in der Bundesliga gleich mit einem reizvollen Fernduell. Der FC Bayern will am Freitag (20.30 Uhr/ZDF und Eurosport Player) bei 1899 Hoffenheim vorlegen und damit den Druck auf Tabellenführer Borussia Dortmund erhöhen.

Der BVB tritt am Samstag bei RB Leipzig an. "Wir haben sechs Punkte Rückstand, und die wollen und müssen wir aufholen", sagte Bayern-Trainer Niko Kovac. "Das Spiel gegen Hoffenheim ist sehr, sehr wichtig, wir freuen uns drauf.“ Verkürzen die Bayern sofort auf drei Zähler? Werden es wieder neun? Oder bleibt es bei sechs Punkten Rückstand?

Alles ist möglich in einer Rückrunde, die nach Jahren großer Bayern-Dominanz viel Spannung verspricht. "Wo wir stehen, kann man erst nach dem Spiel beurteilen“, sagte der Münchner Nationalspieler Joshua Kimmich. Sein Kapitän wies gleich auf den schwierigen Auftaktgegner hin. "Die Rückrunde wird nicht einfach für uns. Wir dürfen keine großen Fehler machen. Das fängt in Hoffenheim an, da wollen wir möglichst dreifach punkten", sagte Manuel Neuer.

