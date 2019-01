Nach der Vorbereitung in Spanien ist der 1. FC Nürnberg zurück am Valznerweiher. Bevor es in der Bundesliga buchstäblich ums Überleben geht, wurde es am Mittwoch nochmal edel: Der traditionelle Neujahrsempfang stand an. Und dafür schmissen sich Michael Köllner und sein Team so richtig in Schale. Prominente Gäste aus der Region, feinstes Essen - hier kommen alle Bilder! © Sportfoto Zink / DaMa