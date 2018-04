Ferencz sagt dem MTV Stadeln ade

In Ungarn erwartet den Handballtrainer eine reivolle Aufgabe - vor 22 Minuten

FÜRTH - In Handball-Franken wird ab Sommer definitiv etwas fehlen, wenn Laszlo Ferencz die Region für seine Wahlheimat Ungarn verlässt. Der Trainer des Landesligisten MTV Stadeln blickt trotz der Abstiegssorgen optimistisch nach vorne – und freut sich auf eine ganz besondere Aufgabe bei einem Champions-League-Teilnehmer.









Die Ostertage hat Laszlo Ferencz bereits in Ungarn verbracht, die Magyaren sind dem Rumänen längst ans Herz gewachsen. Seit Anfang der 1980er-Jahre lebt der 63-Jährige in Altdorf, arbeitet dort als Diplomsportlehrer an einer Förderschule für wirbelbehinderte Kinder. Im Juli geht er nun in Rente und beginnt mit dem Umzug im August nach eigener Aussage den "dritten Lebensabschnitt". In der Nähe von Szeged lässt sich der MTV-Coach mit seiner Frau nieder.

Dem Handball, dem er in über 35 Jahren in Franken viel gegeben hat, wird Ferencz nicht den Rücken kehren. Ganz im Gegenteil: "Ich werde meine Handball-Karriere noch ein wenig fortsetzen und die A-Junioren von Pick Szeged trainieren."

Vier Trainingseinheiten

Die erste Mannschaft scheiterte jüngst im Achtelfinale der Champions League am THW Kiel (22:29, 28:27), Ferencz verfolgte das Rückspiel am Ostersonntag auf Einladung live vor Ort. Viermal die Woche wird er in Szeged die Talente fördern, sagt auch deswegen: "Es wird keine Langeweile aufkommen." Er fühle sich generell einfach noch "zu aktiv und fit", um schon ganz aufzuhören.

Mit Blick zurück auf seine Zeit in Deutschland bleiben ihm speziell die sechs Jahre beim TV 77 Lauf in Erinnerung, in denen er die Mannschaft von der Bezirksliga bis in die Regionalliga führte.

Darüber hinaus hat er sieben Spielern aus Ungarn und seiner rumänischen Heimat zum Sprung nach Deutschland verholfen, ihnen auch eine Perspektive neben dem Handball aufgezeigt. Alle hätten hier Fuß gefasst, zum Teil Familien gegründet und sich "beruflich stabilisiert".

An Deutschland wird Ferencz vor allem "Organisation und Bürokratie" vermissen, in Ungarn gehe es grundsätzlich "ein bisschen chaotischer" zu. Seinen Lebensstandard vermag er aber nur so aufrecht zu erhalten: "Das hätte ich in Deutschland nicht gekonnt." An Erinnerungen wird es nicht mangeln: "Meine Nachbarn sind dort alle Deutsche", erzählt er lachend.

Nicht ganz so viel gute Laune bescherte ihm sein Landesligist seit dem Jahreswechsel, mit den Heimsiegen gegen Cham und Sulzbach war man eigentlich noch toll gestartet. Anschließend ging es aber stetig bergab.

Die Probleme seien "ähnlich wie in der Vorrunde", viele Leistungsträger konnten kaum zum Training kommen und verpassten auch zum Teil die Spiele am Wochenende. "Und die Jungen sind noch nicht so weit, müssten eigentlich geführt werden", fügt Ferencz hinzu.

Der Abstieg in die Bezirksoberliga ist mittlerweile sehr wahrscheinlich, der viertletzte Platz wird nicht für den Klassenerhalt reichen. "Schuld" sind mal wieder die bayerischen Drittligisten: Der HSC Bad Neustadt und die zweite Mannschaft des HSC 2000 Coburg stehen in der Ost-Staffel aktuell auf einem Abstiegsplatz. Steigen beide Teams ab, droht sogar dem Fünftletzten (derzeit Sulzbach) der Sturz in die BOL.

Radikaler Umbruch

In Stadeln gehen mit dem Thema aber "alle sehr locker um", wie Ferencz versichert: "Keiner verkrampft hier, weil er unbedingt die Liga halten will." Der Neuanfang in der BOL wäre dem MTV sogar ganz recht, denn ein radikaler Umbruch soll stattfinden. Die vielen Talente, zu denen noch einige externe Hoffnungsträger stoßen sollen, bilden in der neuen Saison den Kern der Mannschaft.

Florian Kopatsch, aktuell noch Spieler im Landesliga-Team, übernimmt als hauptverantwortlicher Trainer. Ihm zur Seite steht wohl Michael Neumaier als Co-Trainer, der die Nachwuchsspieler mit führen soll. "Es ist auf jeden Fall genügend Potenzial da, in der BOL eine sehr gute Rolle zu spielen", weiß Ferencz.

Die jungen Spieler hat Stadelns Trainer stets gefördert, drei von ihnen nutzten ihre Chance besonders. Luka Milicevic habe "einen Riesensprung nach vorne" gemacht, ist seit geraumer Zeit als erster Linksaußen gesetzt. Auch Daniel Schüller hat eine tolle Entwicklung genommen. Dazu kommt Paul Beck, der "eigentlich als dritter Torhüter vorgesehen war" und nun bei Ferencz "erste Wahl" ist.

Die restlichen Spiele will der scheidende Trainer genießen – so gut das eben geht. Die nächste Auswärtsfahrt geht ins Fichtelgebirge: "Sie haben drei Tschechen, die zweimal zum Training kommen und jeweils 800 Euro einstreichen." Ähnlich laufe das in Münchberg und Cham. Noch um ein vielfaches größer seien die finanziellen Voraussetzungen bei den Spitzenteams aus Regensburg und Heidingsfeld. Stadeln kann seinen Spielern nichts bezahlen, fährt mit der Talentförderung dafür aber eine deutlich nachhaltigere Strategie. An diese glaubt auch Ferencz fest – ab August dann in Ungarn.

MAXIMILIAN SCHMIDT