Fernost statt Franken: Jesse Blacker zieht's nach Peking

Kanadischer Verteidiger wechselt in die KHL zu Kunlun Red Star - vor 45 Minuten

NÜRNBERG - Er ist nicht nur auf dem Eis schnell, sondern ebenso schnell weg: Jesse Blacker verlässt die Thomas Sabo Ice Tigers und wechselt in die Kontinental Hockey League. Erst im Oktober 2016 hatten die Ice Tigers den Vertrag mit dem 26-Jährigen verlängert - aufgrund einer Ausstiegsklausel geht der Kanadier künftig aber für Peking aufs Eis.

Geht künftig für das KHL-Team aus Peking aufs Eis: Verteidiger Jesse Blacker von den Thomas Sabo Ice Tigers. © Sportfoto Zink / MaWi



Der Abgang des Kanadiers dürfte die Verantwortlichen bei den Ice Tigers geärgert haben: Blacker war mit 39 Punkten in 59 Spielen eine Stütze im Team von Rob Wilson, wurde im November als DEL-Spieler des Monats ausgezeichnet und war ein Leistungsträger in der vergangenen Saison. "Blacker hat vom ersten Tag an sowohl auf als auch neben dem Eis eine große Wirkung auf unser Team hinterlassen", betonte Sportdirektor Martin Jiranek noch im Oktober 2016, als das Arbeitspapier des Verteidigers verlängert wurde. Doch wenn mit Peking die Kontinental Hockey League - und damit auch die zweitbeste Liga der Welt - ruft, ist der DEL-Halbfinalist chancenlos.

"Damit die Vereinbarung in Nürnberg aufgelöst und Blackers KHL-Vertrag gültig wird, muss der 26-Jährige allerdings noch die im Zuge der Ausstiegsklausel festgelegten Modalitäten rechtzeitig vor Saisonbeginn erfüllen", wie die Ice Tigers auf ihrer Homepage bekannt geben - um welche Formalitäten es sich dabei handelt, ist noch unklar.

In Peking schnürt der "sehr intelligente Verteidiger", wie Jiranek den 26-Jährigen bezeichnete, künftig gemeinsam mit international bekannten Spielern wie Martin Bakos oder Kyle Chipchura die Schlittschuhe. Kunlun Red Star stieg zur vergangenen Saison in der KHL ein, verabschiedete sich in den Playoffs aber bereits im Achtelfinale. Mit Peking sind auch 2017/18 29 Teams aus sieben Nationen in der multinationalen Liga vertreten.

