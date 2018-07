Fernost und Franken: Falcons testen in China und Nürnberg

NÜRNBERG - Für die Basketballer der Nürnberg Falcons ist es gar nicht mehr so weit hin bis zum Start in die neue Saison am 22. September. Die Vorbereitung beginnt der Zweitligist schon in zwei Wochen. Es gibt wieder eine Reise nach China, aber auch ein Turnier in Nürnberg.

Für Ralph Junge und die Falcons geht es in Kürze wieder zur Saisonvorbereitung nach China, nachdem Nürnbergs beste Basketballer zuletzt gute Erfahrungen mit den Reisen nach Asien machten. © Sportfoto Zink / OGo



Für die Falcons ist es das dritte Jahr in der Barmer 2. Basketball Bundesliga. Coach Ralph Junge wird mit seinen Spielern ab dem 6. August trainieren. Der Kern der Mannschaft steht, so dass sich der Kader bis zum Saisonstart nicht mehr sonderlich verändern wird. "Der Plan ist, dass wir noch zwei Importspieler holen und so nur mit drei Ausländern in die neue Saison gehen. Mit diesen Verpflichtungen lassen wir uns aber bewusst Zeit", sagte Junge. So wird der deutsche Kern das Gerüst bilden. Bislang gab es in dem Ungarn Marcéll Pongo nur einen echten Neuzugang, in Anthony Bauer rückt ein Eigengewächs in den Profikader nach. Zum ersten Mal wird sich das Team am 9. August in einem öffentlichen Training zeigen.

Am 15. August geht es wieder nach China. Dabei werden die Falcons neun Partien gegen die B-Auswahl Chinas, das B-Team der Ukraine und ein amerikanisches Team bestreiten. "Wir haben in den vergangenen Jahren gute Erfahrungen mit den China-Reisen gemacht. Neben der sportlichen Attraktivität ist die Reise auch für die Teamchemie ein wichtiger Faktor", sagte Junge: "Die China-Veteranen freuen sich bereits auf die Reise."

Fränkischer Feinschliff

Nach zwei Wochen im Reich der Mitte erfolgt der Feinschliff wieder in heimischen Gefilden. Am 6. September testen die Falcons gegen den Erstligisten MHP Riesen Ludwigsburg, und am 8./9. September findet in der Halle am Berliner Platz ein Turnier mit dem USK Prag, dem österreichischen Vizemeister Swans Gmunden und den Kirchheim Knights statt. "Das soll ein Appetitanreger für die Fans und uns gleichermaßen sein", erklärte Pressesprecher Markus Mende. Die Saison beginnt am 22. September mit einem Heimspiel gegen Kirchheim.

