Es sollte der Start für die große Aufholjagd werden: Am Ende gibt es für den 1. FC Nürnberg im ersten Pflichtspiel 2019 direkt einen dicken Nackenschlag: Mit 1:3 verliert der Club den Jahresauftakt vor eigenem Publikum gegen die Berliner Hertha - und das verdient. Jetzt sind Sie erstmals in diesem Jahr an der Reihe: Wie immer haben Sie die Möglichkeit, den Spielern Schulnoten von 1 bis 6 zu geben. Am Dienstag vergleichen wir Ihre Noten mit denen der Redaktion und des "kicker".