Finale der Tennis-Größen: Djokovic trifft auf Nadal

Bei einem Sieg können beide wieder näher an Rekordsieger Federer heranrücken - vor 1 Stunde

MELBOURNE - Novak Djokovic präsentiert sich im Halbfinale der Australian Open genauso überlegen wie Rafael Nadal einen Tag zuvor. Damit treffen die beiden Tennis-Granden am Sonntag im Endspiel von Melbourne aufeinander. Dann wollen beide Nachfolger des frühzeitig gescheiterten Roger Federer werden und dem Rekordsieger bei der Jagd nach den meisten Grand-Slam-Titeln wieder ein Stück näherkommen.

Siegerfaust: Novak Djokovic folgt Rafael Nadal ins Finale der Australien Open. © Mark Schiefelbein/AP (dpa)



Siegerfaust: Novak Djokovic folgt Rafael Nadal ins Finale der Australien Open. Foto: Mark Schiefelbein/AP (dpa)



Der Tennis-Weltranglisten-Erste Novak Djokovic ist am Sonntag (09.30 Uhr MEZ/Eurosport) Gegner von Rafael Nadal im Endspiel der Australian Open. Der Serbe gewann am Freitag 6:0, 6:2, 6:2 gegen den französischen Außenseiter Lucas Pouille. Nadal war bereits am Donnerstag mit 6:2, 6:4, 6:0 gegen den Griechen Stefanos Tsitsipas ins Endspiel gekommen. Damit treffen die beiden Tennis-Größen zum 53. Mal aufeinander, ihr Finale 2012 war bereits legendär.

Während der Spanier zum zweiten Mal nach 2009 das Grand-Slam-Turnier gewinnen kann, wäre Djokovic mit einem siebten Triumph alleiniger Rekordsieger in Melbourne. Es wäre sein 15. Grand-Slam-Titel. Für Nadal geht es um den 18., den Rekord hält der ausgeschiedene Titelverteidiger Roger Federer mit 20.

dpa, ako