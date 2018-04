Fink fehlt der Fortuna im Aufstiegskampf

Muskelfaserriss legt Düsseldorfs Kapitän lahm

DÜSSELDORF - Wie der FCN kämpft Fortuna Düsseldorf, derzeit drei Punkte vor dem Club an der Spitze des Zweitliga-Klassements notiert, um die Rückkehr ins fußballdeutsche Oberhaus. Bei ihren Bemühungen müssen die Rheinländer nun allerdings auf ihren Spielführer verzichten.

Gegen Fürth setzte sich Oliver Fink kämpferisch in Szene. In den nächsten Spielen wird der Fortunen-Kapitän jedoch nicht mitwirken können. © Sportfoto Zink / MeZi



Wie der Klub am Mittwoch mitteilte, hat sich der Mannschaftskapitän einen Muskelfaserriss im Adduktorenbereich zugezogen. Oliver Fink hatte am Montag das Training abgebrochen. Wie lange der 35 Jahre alte Mittelfeldspieler pausieren muss, bleibt vorerst offen. Fünf Spieltage vor Schluss führt die Fortuna die Zweitliga-Tabelle mit drei Zählern Vorsprung vor dem Club und sieben Vorsprung vor dem Dritten Holstein Kiel an.

dpa