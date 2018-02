Fit für Frankfurt: Risse winkt das Comback

Ruthenbeck dämpft Erwartungen - Guirassy-Einsatz ist fraglich - vor 38 Minuten

KÖLN - Marcel Risse, der von Januar 2009 an auch einmal eineinhalb Jahre für den Club am Ball war, steht beim Tabellenletzten 1. FC Köln nach langer Verletzungspause vor der Rückkehr in den Kader.

Der Ex-Nürnberger Marcel Risse nähert sich seinem Comeback im FC-Dress an. © dpa



"Wir schauen mal", sagte FC-Chefcoach Stefan Ruthenbeck am Donnerstag mit Blick auf das Spiel am Samstag (15.30 Uhr) beim Pokal-Halbfinalisten Eintracht Frankfurt.

Seinen letzten Erstligaeinsatz hatte der 28 Jahre alte Ex-Nürnberger beim 0:1 im Hinspiel gegen die Hessen am 20. September. Danach wurde er am Knie operiert.

Ob der französische Stürmer Sehrou Guirassy am Samstag (15.30 Uhr) zur Ruthenbeck-Auswahl gehört, ist fraglich. Der 21-Jährige musste wegen einer Blessur am Sprunggelenk im Training pausieren. Sollte Guirassy ausfallen, könnten Yuya Osako, Jhon Cordoba oder Claudio Pizarro neben Torjäger Simon Terodde spielen.

dpa