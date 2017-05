Freak City steht Kopf: Das Team von Andrea Trinchieri hat dem FC Bayern München vor heimischer Kulisse gezeigt, wer die Nummer eins in Bayern ist. Die Bamberger triumphierten über die Münchner mit 76:67. In der Playoff-Serie siegten sie mit einem 3:0-Halbfinal-Sweep und ziehen als erstes Team ins Finale ein.

Eine wilde Saison ist vorbei: Die SpVgg Greuther Fürth ist in der verdienten Sommerpause. Und in der vergangenen Spielzeit war einiges geboten: Das 1:1 in Würzburg, als das Kleeblatt einen Punkt mitnahm, ohne selbst aufs Tor zu schießen. Die zwei Derbys gegen den Club, die man traditionell gewann. Der Trainerwechsel von Ruthenbeck zu Radoki. Die magische Pokalnacht gegen Mainz – Fußballherz, was willst du mehr?