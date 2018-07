Fohlen-Fannähe: Gladbach zu Gast in Herzogenaurach

Borussia verlor - Hans Meyer und Andreas Bornemann im Publikum - vor 23 Minuten

HERZOGENAURACH - Nicht viele Fußball-Vereine sind in der Region so beliebt wie Borussia Mönchengladbach. Über 2000 Menschen strömten am Sonntag Vorbereitungsspiel gegen den FC Ingolstadt (0:1) nach Herzogenaurach. Der Mythos lebt.

Viel Einsatz, dennoch verloren: Borussia Mönchengladbach unterlag dem FC Ingolstadt beim Test in Herzogenaurach mit 0:1. © Sportfoto Zink / DaMa



Viel Einsatz, dennoch verloren: Borussia Mönchengladbach unterlag dem FC Ingolstadt beim Test in Herzogenaurach mit 0:1. Foto: Sportfoto Zink / DaMa



Die Fans standen schon eineinhalb Stunden zuvor Schlange. Rund 1500 Karten hatte der 1. FC Herzogenaurach im Vorverkauf abgesetzt, etwa 700 gab es noch an der Tageskasse. Aber nicht mehr lange.

Am Haupteingang hängt ein Plakat. Der lokale Fan-Klub Borussen-Mythos sucht Gleichgesinnte und wird demnächst wohl ein paar neue Mitglieder begrüßen dürfen. Borussia Mönchengladbach ist in der Region ausgesprochen beliebt. Und in der Schweiz und in Schleswig Holstein, es gibt wenig Orte im deutschsprachigen Raum, wo die Elf vom Niederrhein nicht wenigstens ein paar Sympathisanten hätte. Die vereinzelt schon fast 50 Jahre alte Liebe wird auch in Herzogenaurach gerne zur Schau gestellt.

Bilderstrecke zum Thema Mit Meyer, Hecking und Drmic: Mönchengladbach testet bei Puma Vor der Haustüre des Ausrüsters hat Borussia Mönchengladbach am Sonntag ein kurzes Gastspiel in Herzogenaurach gegeben. Gegen den FC Ingolstadt verlor das Team von Dieter Hecking mit 0:1 - Zuschauer im Publikum waren unter anderem Hans Meyer, der mit dem 1. FC Nürnberg 2007 Pokalsieger wurde, und Club-Sportvorstand Andreas Bornemann.



Ihren Ursprung hat die besondere Beziehung natürlich in den Siebzigern, als die Borussia mit ihren jungen Burschen neben Bayern München den nationalen Fußball dominierte. Von den fünf Meisterschaften zwischen 1970 und 1977 und dem Uefa-Pokal-Triumph 1975 im Finale gegen Twente Enschede schwärmen die Menschen heute noch, viel wichtiger war und ist vielen aber die Philosophie ihres Vereins. Offensiv, mutig, zielstrebig. Und traditionsbewusst.

Mit stolzem Blick zurück

So möchte Mönchengladbachs Profi-Mannschaft auch künftig wieder rüberkommen; der Ausrüster, der auch schon in den Siebzigerjahren der Ausrüster war, legte deshalb kürzlich eine Retro-Kollektion auf mit dem Titel: "Stolzer Blick zurück". Sportlich heißt das vor allem, möglichst oft, möglichst schnell und mit möglichst vielen Spielern in den anderen Strafraum vorzudringen. Im Trainingslager am Tegernsee ließ der Trainer ein System mit drei Stürmern einüben und auch am Sonntagnachmittag mit drei Stürmern beginnen. Den Leuten gefällt das, Dieter Hecking ebenso, der regelrecht schwärmte von der Reise nach Südbayern. Alles super – Wetter, Platz, Hotel. Selbst einen eigenen Ordnungsdienst hatten sie dabei, auch in Herzogenaurach.

Das 4-3-3, sagt Hecking, "wird unser zentrales Thema für die neue Saison", auch deswegen haben sie für eine Ablöse von angeblich 25 Millionen Euro einen gewissen Alassane Plea aus Nizza geholt. Der Mittelstürmer ist jetzt Borussias neuer Rekordtransfer und löst damit Matthias Ginter ab, der vor einem Jahr 17 Millionen kostete. Am Geld soll es nicht scheitern, die Teuersten im Aufgebot haben in der ersten Halbzeit auch die besten Möglichkeiten. Der deutsche Nationalspieler mit einem Kopfball und einem Nachschuss, der französische Hoffnungsträger mit einer Direktabnahme.

Das schwarz-weiß-grüne Phänomen

Die beiden zählen auch in Herzogenaurach zu den Attraktionen, wo es auf der Heimreise vom Tegernsee noch zu einem Testspiel gegen den FC Ingolstadt kommt. Auf der Tribüne wird nebenan auf schwäbisch über den linken Mittelfeldspieler Keanan Bennetts gefachsimpelt, einen englischen Juniorennationalspieler. Und über den rechten Verteidiger Mandela Ego, einen 20-Jährigen aus der zweiten Mannschaft. In den ersten 20 Minuten kombiniert sich die Borussia flott in das letzte Platzdrittel, muss danach aber einen Gang zurückschalten. Es ist heiß in Herzogenaurach.

Die Zuschauer sind trotzdem zufrieden, einige auch glücklich, ihren Idolen mal ganz nah sein zu dürfen. Wie man hört und sieht, wollte das vor allem der hier ansässige Ausrüster so, der Borussias Popularität gerne noch mehr vermarkten würde. Nur in der Gegend mit der Postleitzahl 9 ganz vorn hat der Verein für Leibesübungen satte 46 Fan-Clubs, mehr als RB Leipzig zusammen, von Obernzenn bis Mellrichstadt, von Tauberbischofsheim bis Regenstauf. Das schwarz-weiß-grüne Phänomen ist auch auf der Anlage des Gymnasiums zu bestaunen, auch wenn der Test mit 0:1 verloren geht. Robert Leipertz erzielte in der 66. Minute das Tor des Tages.

Tegernsee statt Tianjin

Die Nähe zum Anhang, sagte Geschäftsführer Stefan Schippers unlängst nach einem Fan-Fest am Tegernsee, "das ist unsere DNA". Trotz der neuerdings ständigen Präsenz auf dem chinesischen Markt, trotz fortschreitender Kommerzialisierung würde die Borussia gerne volksnah und bodenständig bleiben, so wie am Sonntagnachmittag in Herzogenaurach, wo sich ihre Angestellten hinterher viel Zeit nahmen für Autogramm- oder Bildwünsche, darunter Josip Drmic, von dessen Rückkehr sie in Nürnberg träumen. "Ich weiß", sagt der schweizer WM-Teilnehmer.

Beim Club hat es ihm gut gefallen, in Mönchengladbach auch. Bis jetzt. "Franken ist schwarz-weiß-grün", steht auf einem Plakat, auf anderen Offenburg, Nordharz oder Offenau/Neckar. "Vielen Dank, dass ihr praktisch aus ganz Deutschland angereist seid", sagt der Stadionsprecher schon vor dem Anpfiff. Nach dem Abpfiff verschwand die Mannschaft durch den Hinterausgang, auch die meisten Fans sind schnell wieder weg. Wohl wegen der langen Heimfahrt.

Wolfgang Laaß