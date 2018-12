Fokus aufs Wesentliche: Bamberg muss nach Crailsheim

BAMBERG - Endlich wieder Basketball – dürften Spieler, Verantwortliche und Fans von Brose Bamberg denken, wenn am Samstag der Liga-Spielbetrieb nach der Nationalmannschaftspause weiter geht. Nach einer turbulenten Woche abseits des Parketts kehren Headcoach Ainars Bagatskis und sein Team nun wieder zum Wesentlichen zurück. Der zehnte BBL-Spieltag führt das Team nach Crailsheim zu den HAkRO Merlins (20.30 Uhr).

Ainars Bagatskis will mit seinem Team die turbulenten Wochen vergessen machen. Foto: Sportfoto Zink / HMI



Auch wenn die Zauberer von der Jagst als Tabellenschlusslicht in das Duell mit den Oberfranken gehen, dürfen sie nicht unterschätzt werden. "Wir dürfen uns vom Tabellenplatz der Crailsheimer nicht täuschen lassen. Wenn sie ins Laufen kommen, dann sind sie schwer zu stoppen. Ihre Ergebnisse bisher waren nahezu alle knapp. Das heißt, sie bleiben dran bis zum Ende", weiß Ricky Hickman, der am Samstag sein BBL-Comeback geben könnte, um die Stärken des kommenden Gegners.

In der Tat schnupperten die Jungs von Cheftrainer Tuomas Iisalo häufiger am Sieg. Gegen die starken Gießener verlor Crailsheim erst in den letzten Sekunden (90:92), auch gegen Vechta war man bis kurz vor dem Spielende in der Partie und zog mit 68:70 den Kürzeren. Ebenfalls eng war die Begegnung der Crailsheimer mit Bonn, wo den Merlins am Ende wieder nur drei Zähler fehlten Den bisher einzigen Erfolg feierten die Hohenloher am vierten Spieltag gegen Jena (101:78).

Integration der Rückkehrer

Dass Crailsheim trotz der negativen Bilanz nur selten ohne Siegchance war, liegt vor allem am vor der Saison aus Vilnius gekommenen Ben Madgen, der die Truppe mit 16,7 Punkten als Topscorer anführt. Joseph Lawson III folgt mit 11,6, Frank Turner mit 11,1. Eine weitere Stärke der Merlins ist der Dreier. Mit 40,5 Prozent gehören die Crailsheimer zur Spitzengruppe der BBL. Unter dem Korb wartet auf Brose ein alter Bekannter: Philipp Neumann. Der Big Man ist vor allem für die Rebounds zuständig und macht hier mit 5,4 gesicherten Abprallern einen starken Job, Hinter Neumann folgen Madgen und Lawson, die jeweils 4,3 freie Bälle abgreifen. Dennoch gehört Crailsheim zu den schwächsten Rebounding-Teams der Liga (nur zwei Teams der BBL rebounden schlechter), was vor allem an der Schwäche am offensiven Brett liegt. Bei den Defensiv-Rebounds liegen die Merlins ligaweit auf Platz fünf.

Anhand der nackten Zahlen dürfte Brose Bamberg also entsprechend gewarnt sein und sollte mit voller Konzentration in die Partie des zehnten Spieltags gehen. Mit Beginn der Nationalmannschaftspause hat Headcoach Ainars Bagatskis die Zeit vor allem dazu genutzt, seine Rückkehrer Bryce Taylor und Ricky Hickman ins Team zu integrieren. Dazu nutzte Brose am vergangenen Wochenende auch ein Testspiel gegen den Mitteldeutschen BC. In seinem ersten Spiel für Brose in dieser Saison trug sich Hickman mit sieben Punkten, vier Rebounds, fünf Assists (bei zwei Ballverlusten) und einem Steal in die Statistiken ein.

"Ich freue mich sehr, dass ich dem Team endlich wieder helfen kann. Die Zeit der Verletzung und Reha war hart. Das aber liegt hinter mir. Ich fühle mich sehr gut, habe großen Spaß Basketball zu spielen. Wir hatten jetzt zwei Wochen Training am Stück mit nahezu dem kompletten Team. Das hat uns sehr geholfen. Nun müssen wir es nur noch auf dem Parkett umsetzen", freut sich Hickman auf seinen möglichen ersten Ligaeinsatz.

Team erstmals komplett – Wer muss aussetzen?

Da in der Zwischenzeit auch Stevan Jelovac verletzungsfrei von seinen Einsätzen für Serbien nach Bamberg zurückgekehrt ist, hat Coach Bagatskis am Samstag erstmals alle Mann an Bord. Dadurch hat der Lette nun aber auch die Qual der Wahl, denn ein Profi ist aufgrund der Ausländerregelung zum Zuschauen verdammt. Über Crailsheim führt Broses Weg weiter nach Fuenlabrada, wo am 12.12. die Rückrunder der Champions League-Gruppe startet. Am 16.12. ist Freak City dann Gastgeber für die Telekom Baskets Bonn.

Benjamin Strüh