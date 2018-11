Football: Mehanovic zu den Timberwolves

Ex- Headcoach der Nürnberg Rams wird Offensivtrainer der Stadelner - vor 1 Stunde

FÜRTH - Über eine "kleine Sensation" freut sich dieser Tage Michael "Hämmer" Höldl, der Cheftrainer der Franken Timberwolves. Nach langem Bemühen konnten sich die American Footballer des FSV Stadeln die Dienste von Salimir Mehanovic sichern. Der 38-Jährige war früher bei den Nürnberg Rams und wird künftig das Trainerteam der "Wölfe" unterstützen.

Im Trikot der Rams war Salimir Mehanovic (hier links, im Jahr 2014) als Middle Linebacker, der zentralen Defensivposition, aktiv. Beste Voraussetzungen für seine Laufbahn als Coach, die ihn nun nach Stadeln führt. © Foto: Jürgen Rauh/Zink



Als Headcoach stand Salimir Mehanovic bis zum Ende der vergangenen Saison für das Team der Nürnberg Rams an der Seitenlinie. Er war damit verantwortlicher Trainer einer Mannschaft in der GFL 2, also der zweiten American-Football-Bundesliga. Sein Wechsel in die Bayernliga – zwei Klassen tiefer – ist "schon ein richtig krasser Schritt", findet Höldl.

Für Salimir Mehanovic ist die Rückkehr zu den Timberwolves eine Herzenssache: "Eigentlich wollte ich in diesem Jahr überhaupt nicht trainieren. Dann aber kamen Michael und Sven Plettner und haben mich belabert: ‚Komm doch bitte zu uns.‘ Nachdem ich praktisch ums Eck wohne und die Wölfe mein alter Verein sind, helfe ich gerne."

Seinen Platz wird Mehanovic voraussichtlich in der Offensive finden, wo er Sven "Jose" Plettner unterstützen soll. "So ganz festgelegt haben wir ihn aber noch nicht", schmunzelt Höldl, "wir können ihn ja auf allen Positionen richtig gut brauchen."

Große Erfahrung

Seinen großen Wert für die Timberwolves hat Mehanovic durch seine Erfahrung. Zuletzt war er vier Jahre lang verantwortlicher Headcoach der Nürnberg Rams und davor rund 20 Jahre Spieler, eben auch – gemeinsam mit "Hämmer" Höldl – bei den Timberwolves und den Rams in der 2. Bundesliga.

Seine aktive Laufbahn als Spieler hatte Mehanovic nach einer Verletzung beenden müssen und war danach fast direkt in das Amt des Headcoaches geschlüpft. Als Middle Linebacker – eine Art Spielführer der Verteidigung – hatte er dafür schließlich auch die besten Voraussetzungen mitgebracht.

Für drei Jahre hatte Mehanovic bei den Rams zugesagt und schließlich noch ein viertes Jahr drangehängt. "Ich habe davor aber klar gesagt, dass das definitiv mein letztes Jahr bei den Rams sein würde", erzählt er. Aber nach diesem Jahr haben Michael Höldl und die Timberwolves ihre Chance gewittert, Mehanovic zurück nach Fürth, zurück nach Hause zu holen.

"Die Jungs haben einfach nicht locker gelassen", erzählt der Herzensfürther Mehanovic. Von seiner neuen Mannschaft ist er überzeugt: "Das ist eine gute Truppe, die hat Potenzial. Hätten sie das nicht, würde ich das hier nicht machen, das wäre dann vergeudete Zeit und würde keinen Sinn machen."

Noch ein neuer Coach

Genau dieses Potenzial zu entwickeln, dafür haben die Wölfe den ehemaligen Linebacker zurück zu sich geholt. "Er hat ein unglaubliches Fachwissen und es ist unglaublich, wie er das den Spielern vermitteln kann", schwärmt Höldl. Und auch Mehanovic selbst ist von sich und seinen Fähigkeiten überzeugt: "Ich denke, dass die Qualitäten, die ich mitbringe, schon eine Hausnummer sind."

Neben Salimir Mehanovic haben sich die Timberwolves noch die Dienste von Urs Haase gesichert. "Auch ein ganz erfahrener ehemaliger Spieler", sagt der Stadelner Headcoach Höldl über ihn. Haase wird sich um einen Teil der Defensivabteilung der Wölfe, die Defensive Backs, kümmern.

ANDREAS GOLDMANN