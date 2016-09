Football-Profi Nzeocha: Ein Franke arbeitet an seinem NFL-Traum

NÜRNBERG - Am Donnerstag begann die neue Saison in der NFL, die in Deutschland momentan einen regelrechten Boom erlebt. Drei deutsche Spieler mischen auch 2016 in der besten Football-Liga der Welt mit, darunter ein Mittelfranke.

Nzeocha lag in seiner Karriere schon häufig auf dem Boden. Wieder aufzustehen ist für ihn auch bei seinem NFL-Traum wichtig. © AFP



Zum Saisonauftakt gewannen die Denver Broncos die Neuauflage des Super Bowl 50 gegen die Carolina Panthers in einem spannenden Match mit 21:20. Im Eröffnungsspiel der neuen Saison war Spannung bis zum letzten Spielzug angesagt. Auch ein Grund, weshalb die Popularität der National Football League (NFL) weltweit steigt. Und die NFL öffnet die Tür nach Europa immer mehr - diese Saison finden drei Saisonspiele in Europa statt, 2017 könnte der Football-Zirkus auch in Deutschland Halt machen.

Deutsche in der NFL, der besten American-Football-Liga der Welt, sind längst keine Seltenheit mehr. Aktuell spielen dort drei Cracks aus "Good old Germany": Sebastian Vollmer wurde 2015 mit den New England Patriots Super-Bowl-Sieger, Kasim Edebali verteidigt seit 2014 für die New Orleans Saints. Und im Dezember 2015 feierte ein weiteres vielversprechendes Talent sein Debüt: Mark Nzeocha von den Dallas Cowboys.

Die Geschichte von Nzeocha beginnt kurz vor den Toren Rothenburgs in Neusitz im Landkreis Ansbach. Hier erblickte der Modellathlet im Januar 1990 das Licht der Welt. 13 Jahre später fing Nzeocha in der Jugend der Franken Knights aus Rothenburg mit dem Football an. Damals spielte er noch Flag Football, also ohne Körperkontakt. Bemerkenswert, denn mittlerweile gehört gerade die Physis zu seinen großen Stärken.

Über die Rocky Mountains zum großen Traum

Wie die meisten Erfolgsgeschichten entwickelte sich auch Nzeochas Football-Karriere rasant. 2008 wurde er Junioren-Europameister mit der deutschen Nationalmannschaft, 2009 folgte ein starker fünfter Platz bei der Junioren-WM. Dort wurden die Talentspäher der University of Wyoming auf den damaligen FOS-Schüler aufmerksam und boten ihm ein Sportstipendium sowie einen Platz im Kader des universitätseigenen Football-Teams. Der erste Schritt also zur Profi-Karriere und ein Türöffner für einen nachen Verwandten: Inzwischen spielt auch sein Bruder Eric bei den Wyoming Cowboys.

Bei den Cowboys, wie die Mannschaft der University of Wyoming genannt wird, wurde Mark derweil Schlüsselspieler und erhielt mehrere Auszeichnungen - unter anderem eine Berufung ins "All Academic Team" für besonders gute sportliche und schulische Leistungen. Bei einer Durschnittsnote von 3,41, die in Deutschland etwa einer 1,6 entspricht, eine nachvollziehbare Wahl. Trotz seines Engagements auf und ab des Feldes blieb der Mittelfranke nicht vor Verletzungen gefeit. Sein entscheidendes drittes Jahr am College wurde durch einen Kreuzbandriss verkürzt. Der Traum von der NFL drohte zu platzen.

Texas wird die zweite Heimat

Trotz der schweren Verletzung reichten seine Leistungen den Dallas Cowboys, dem wohl populärsten Klub der Liga, um das Risiko einzugehen und ihn zu verpflichten. In der letzten Runde der in Nordamerika üblichen Talenteverteilung holten sie den Junioren-Europameister nach Texas. Dort unterschrieb er einen Vertrag bis 2018 - verbunden mit der jährlichen Gefahr, in der Saisonvorbereitung aus dem Kader zu fliegen. Doch in beiden Jahren schaffte der Halb-Nigerianer den Sprung in den finalen Kader der Cowboys.

Als Franke in Texas ist er aber nicht alleine, in der Nähe wohnt auch Dirk Nowitzki. Der Würzburger startete 1998 sein Abenteuer als Profisportler, ebenfalls in Dallas. Und wird dort heute als "Dirkules" verehrt. Auch für den Neusitzer ein wünschenswertes Ziel. Wie er Sport1 im Interview berichtet, lud Nowitzki ihn sogar schon zu einem Benefizspiel und einer Party ein.

Doch ganz so weit wie das "German Wunderkind" ist Nzeocha noch lange nicht. "Es ist ein Problem, dass er noch nicht so viel Football-Erfahrung hat wie die anderen", sagt sein Trainer Jason Garrett über ihn. Dennoch lobt Garrett Nzeochas Athletik und seine guten Instinkte. Nach dem von Verletzungen geprägten Jahr 2015 nahm der Defensivspieler sich vor, 2016 wieder mit Vollgas an seinen Traum zu arbeiten. Im ersten Vorbereitungsspiel des Jahres überzeugte er auf ganzer Linie und fing sogar einen Pass ab.

Ein Rückschlag, der keiner sein soll

Dann schlägt allerdings wieder das Verletzungspech zu: Im zweiten Vorbereitungsspiel muss der Linebacker wegen einer überdehnten Achillessehne frühzeitig vom Feld. Anstatt sich noch in zwei Vorbereitungsspielen präsentieren zu können, steht der Linebacker wieder nur als Zuschauer am Spielfeldrand. Immerhin: Nach Beurteilung durch die Vereinsärzte steht er auf der sogenannten "Day to day"-Liste, könnte also jeden Tag wieder voll ins Training einsteigen. Auf dem Kurznachrichtendienst Twitter kündigt er bereits eine schnelle Rückkehr an.

Es ist unwahrscheinlich, dass Nzeocha bereits am Sonntag beim ersten Saisonspiel seiner Cowboys auf dem Platz stehen wird. Er wird aber weiter für sein großes Ziel kämpfen. Dieses ist, sich in die selbe Liste wie Markus Koch 1988 und Sebastian Vollmer 2014 einzutragen: In die Liste der deutschen Super-Bowl-Gewinner.

Minor road bump, I will be back soon! Thanks for all the well wishes! — Mark Nzeocha (@MNzeocha) August 20, 2016

