Formsuche in der Fremde: Duisburg soll Fürths Aufwind spüren

Auswärts noch siegloses Kleeblatt reist zu einem "unangenehmen Gegner" - vor 1 Stunde

FÜRTH - Wenn die SpVgg Greuther Fürth aus dem Tabellenkeller klettern will, muss sie dringend ihre Auswärtsschwäche ablegen. Die nächste Gelegenheit gibt es am Samstag (Anstoß 13 Uhr) beim sehr ordentlich in die Saison gestarteten Aufsteiger MSV Duisburg.

Damir Buric will die weiß-grüne Auswärtsmalaise in Duisburg kurieren. Roberto Hilbert (links) soll dabei mithelfen. © Sportfoto Zink / MeZi



Es gibt zwei Welten, in denen die SpVgg Greuther Fürth momentan zuhause ist. In der einen, im Sportpark Ronhof, steht das Kleeblatt glänzend da. Zwölf Punkte hat das Team von Trainer Damir Buric dank vier Heimsiegen dort geholt, liegt in der Heimtabelle der 2. Fußball-Bundesliga auf Platz fünf.

Unerquickliche Betriebsreisen

Ganz anders sieht es in der Auswärtstabelle aus: Dort ist das Kleeblatt mit gerade einmal zwei Punkten das Schlusslicht. Und diese Schwäche in fremden Stadien schlägt sich dummerweise heftig in der eigentlichen Zeitliga-Tabelle nieder, wo die Spielvereinigung mit 14 Punkten auch nach dem 4:0-Heimsieg gegen den FC St. Paul nach wie vor Vorletzter ist - mit drei Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz 16.

Am Samstag beim MSV Duisburg (Anstoß 13 Uhr) sollten die Fürther ihre Auswärtsphobie also möglichst überwinden. Das weiß auch Trainer Damir Buric. "Wir sind in einem leichten Aufwind", freut sich der Coach: "Ich hoffe, dass wir jetzt in der Lage sind, auch auswärts befreiter und defensiv stabiler zu spielen."

Das insgesamt überzeugende 4:0 über den Kiezklub am vergangenen Sonntag sieht er nur als "Etappensieg", dem weitere folgen müssen: "Vor uns sind noch die Berge", bemüht Buric ein Bild aus der Radsportwelt. Dass die Duisburger nach ihrer 0:4-Auswärtspleite bei Jahn Regensburg angeschlagen sind, glaubt der Trainer nicht: "Es ist ein sehr gut organisierter, unangenehmer Gegner." Zumal die Duisburger (Platz elf, 19 Punkte) zuletzt wie beim 3:0-Heimsieg gegen Aue oder beim 1:0-Auswärtserfolg in Sandhausen durchaus überzeugende Ergebnisse einfahren konnten."Der Vorteil für uns ist, dass wir selbstbewusster auftreten können, aber der Gegner wird nach der Niederlage noch konzentrierter auftreten."

Bei Hilbert "sieht es gut aus"

Zurückgreifen kann Buric dabei wohl auf den unter der Woche angeschlagenen Roberto Hilbert (Buric: "Es sieht gut aus."). Ein Fragezeichen steht dagegen noch hinter dem Einsatz von Adam Pinter, Richard Magyar und Mario Maloca. Die Langzeitverletzten Nik Omladic, Mathis Bolly und Sercan Sararer sind nach wie vor kein Thema.

